El retorno de al pasado, para escribir en el presente

al pasado, para escribir en el presente

Apartada del mundo y con un libro al que desnudaba en cada línea, fue descubriendo el mundo alterno al que invita la literatura. Ahí, con su silencio y una revolución en su mente en cada vuelta de página, se le revelaba la idea de hacer hogar en las letras.

Cuando llegó el momento de decidir, Iliana Olmedo Muñoz se perfiló por la Licenciatura en Lengua y literaturas hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), carrera que realizó con éxito y que le abrió el panorama a nuevas formas de habitar el mundo.

Iliana Olmedo es una mujer enamorada de la historia, hurga el pasado para entender el presente y la investigación es la columna vertebral de la mayoría de su propuesta literaria.

La escritora relata que "me especialicé en la literatura del exilio español, que está muy relacionado con un hecho histórico que es la guerra civil española que provocó este exilio, entonces tuve que estudiar mucho temas históricos para entender lo que habita el pasado y por qué estos escritores habían salido de España y que es lo que los había llevado a este exilio".

Así mismo explica que su tesis doctoral se basó en la vida de la escritora española Luisa Carnés. "Ella al terminar la guerra civil salió de España y vino a México […] ella era periodista en España, durante la guerra civil estuvo trabajando en un periódico que se llama Frente Rojo que era del partido comunista".

Es entonces que Olmedo redescubre la historia de esta periodista que aborda dentro de su tesis, pero que después la traduce en un libro. Relata que "unos años después recorté todo lo que había encontrado porque hice una tesis en la que reuní varios cuentos que ella había publicado en la prensa y que no se conocían, como un apéndice. Entonces era un libro larguísimo de 900 páginas lo recorté e hice un libro que se llama Itinerarios de exilio: la obra narrativa de Luisa Carnés y lo publiqué en España en 2014".

Queda claro que la investigación es una herramienta fundamental que Olmedo Muñoz usa a su favor y con la que desteje sus historias. Sobre la relación que hay o debería existir entre esta y la literatura, la autora opina que "creo que están muy relacionados los dos campos, porque al final hacer una novela es hacer una gran investigación sobre un tema o un aspecto personal, pero, si vas a hacer una novela fami-liar o histórica tienes que investigar muchísimo sobre de lo que vas hablar o bueno, esa es la idea que yo tengo de la novela, entonces, lo que yo escribo tiene mucho que ver justo con lo histórico y los afectos que la historia tiene en la vida de las personas".

Y sobre eso ejemplifica con su primera novela Chernóbil, la cual, dice es la relación de hecho histórico, que sería la explosión de la planta, con un lugar tan lejano como México "parece que no tiene mucho relación pero busco de qué manera afectó este suceso a una familia mexicana, que está lejísimos del lu-gar donde ocurrió".

Precisamente, dice que actualmente identifica que en el ambiente literario se está tomando muy en cuen-ta a la historia "el pasado está presente en varios novelas mexicanas. Por ejemplo, pienso en Carlos Mon-temayor, él es un autor que escribe sobre la guerra sucia en México, su novela Guerra en el Paraíso es una investigación que le llevó muchísimos años hacer sobre este aspecto".

Al ser una mujer formada en la academia y acostumbrada a usar un lenguaje más tecnificado usado por ejemplo en la escritura de ensayos o tesis, Iliana comparte que le ha costado un poco de trabajo desligar-se de ese estilo para adentrarse a escribir la narrativa que exigen los cuentos o novelas.

"Eso me ha costado mucho trabajo porque justo llegar a familiarizarte con un lenguaje académico que al final es una jerga aceptada por todo un grupo, que es muy particular y que utiliza muchas herramientas como las citas, las notas al pie y siempre tienes que respaldar todo lo que estás diciendo, a la hora de escribir ficción se supone que todo lo estás inventando aunque sea histórico, tienes que olvidarte de esta documentación que tienes".

Al preguntarle en cómo definiría su estilo, la escritora mexicana analizó que "es un tipo de escritura que aspira a lo histórico, a buscar información en el pasado y combinarla con el presente. Todo lo que escribo, ahora tengo algunos proyectos, vuelven otra vez a buscar en el pasado y tratar de entender la historia, los hechos del pasado y cómo afectan al presente".

¿Siempre retornas al pasado como un punto clave de tus novelas y cuentos?

"Sí, me interesa mucho entender qué es lo que viene detrás y por qué estamos en este punto como esta-mos, y quiénes somos. Creo muchísimo en el psicoanálisis, por ejemplo, que te explica tú comportamien-to a partir de la historia de tu familia, de la historia en la que creciste y cómo te formaste. Me gusta muchísimo analizar la construcción de la personalidad a partir de sucesos históricos de la identidad, qué definió quién eres en momentos claves de tu pasado, 'cuando tomé esta decisión, cuando fui', eso me interesa mucho".

Hasta el momento esta autora ha publicada tres libros: Itinerarios de exilio. La obra narrativa de Luisa Carnés, Chernóbil y Narrativas periféricas: historia e historiografía del exilio español en México.

Por otro lado las recompensas a su trabajo no se han hecho esperar, y a la fecha fue merecedora de dis-tinciones, tales como el Premio Nacional de cuento Beatriz Espejo en 2012, fue el primer lugar del VII Concurso de cuento sobre alebrijes del Museo de Arte Popular en el 2013, así mismo mereció el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI-UNAM-COLSIN 2017.

Iliana se define de una manera simple como escritora, madre, académica, y es justamente en esos tres vectores que basa su vida y se balancea entre su producción académica y literaria. En ese tenor relata que actualmente está trabajando en "quiero cerrar un libro que es una novela sobre el suicidio adolescen-te, porque cuando terminé Chernóbil sentí que la parte que me había faltado más profundizar era justo la adolescencia, porque en esa novela hay una larga parte sobre la infancia y faltaba la adolescencia, en-tonces, esta novela que estoy terminando es justo sobre cómo la adolescencia nos forma nuestra cara actual".

¿Quién sería Iliana si no se hubiese dedicado ni a la Academia, ni a la literatura, ni al periodismo?

"Creo que tendría que dedicarme a algo de ciencia […] A veces dudo, si hubiera elegido una carrera científica batallaría menos que como literato. El camino de la literatura es muy difícil, alguna vez mi papá me lo dijo: 'hay muchas carreras que puedes ser regular e ir avanzando, pero la que tú elegiste tie-nes que ser muy bueno porque si no, te va muy mal'. Caso que no es el suyo, pues el rigor de la investi-gación le da un valor agregado a su trabajo literario, que siempre es bien apreciado por sus lectores.