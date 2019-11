Marilyn Manson lanza cover de The Doors

Trabada junto al músico y productor Shooter Jennings, el cantante estadounidense Marilyn Manson lanzó su versión de The end, la última canción del álbum homónimo de The Doors.

Este es el segundo cover que el artista estrenó este año, luego de que lanzara en octubre pasado el tema God's gonna cut you down, que fue grabado por primera vez por Golden Gate Quartet y actualmente es interpretada por Johnny Cash.

Su versión de The end fue grabada para la miniserie de Stephen King, The Stand (Apocalipsis), en la que también participará como actor. El artista también ha aparecido en series como Salem, Let me make you a Martyr y en Sons of Anarchy.

El tema lo cantaba al final de los conciertos de la gira The Twins Of Evil que realizó por Estados Unidos el verano pasado, y ahora fue lanzado en versión de estudio acompañado de un video.

En su carrera, Manson ha sacado covers de Sweet Dreams de Eurythmics; Tainted Love del año 2001 originalmente cantada por Gloria Jones; el más reciente fue God's gonna cut you dow.

El próximo año Manson se presentará en el Knotfest Japan el 21 de marzo, después ofrecerá conciertos en ciudades como Atlanta, Georgia; Sunrise, Tampa, Florida; Charlotte, Carolina del Norte; Cincinnati, Ohio; Hersey, Pittsburgh, Pensilvania; Bangor, Maine, entre otras.

Asimismo, acompañará al músico británico Ozzy Osburne en una parte de su gira No More Tours Vol. 2. "He girado con Ozzy muchas veces y siempre ha sido jodidamente espectacular. Estoy honrado por hacerlo de nuevo. Esta no hay que perdérselas", manifestó.