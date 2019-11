Extiende Polevnsky su dirigencia

La dirigencia de Yeidckol Polevnsky al frente de Morena se prolongó al menos otros dos meses más, pues el Congreso Nacional de ese partido que se realizaría en una semana para decidir la reposición del proceso de elección de liderazgos se difirió hasta el 26 de enero de 2020.

El miércoles pasado venció el periodo de mandato de todos los órganos de dirección morenista -Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Consejo y Congreso Nacional-, por lo que entró la prórroga de mandatos, sin que hasta el momento haya definición sobre cuánto durará esa extensión en los cargos, o cuándo se elegirá a los nuevos organismos y dirigencias.

Debido a un nuevo conflicto interno entre la secretaria general en funciones de presidenta, Polevnsky, y la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, la celebración del Congreso se retrasó.

Ambas aspirantes a la dirigencia de Morena se reunieron el pasado 15 de noviembre a instancias de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y habían acordado cancelar los dos Congresos convocados por ambas, por separado, para el 17 y 24 de este mes, y realizar uno el día 30.

Sin embargo, el plazo para convocarlo en tiempo y forma expiró, sin que se le haya citado y, acusó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ), no fue posible, porque Polevnsky Gurwitz no cumplió el acuerdo con Luján Uranga para citar a Congreso, pues se rehusó a firmar la convocatoria a ese pleno y no respondió a los requerimientos para atender a esa petición.

Polevnsky Gurwitz informó el pasado 17 de noviembre que la elección de la nueva dirigencia y órganos de dirección no sería posible, sino hasta mediados de 2020, debido a que antes ese partido debía actualizar su padrón de militantes, lo que extendería los tiempos para acatar la sentencia del TEPJF, que al anular el proceso ordenó reponerla en 90 días.

La dirigente nacional rechazó ese día que pudiera cumplirse la orden en tres meses y descartó que una modificación a los estatutos morenistas para incluir la encuesta como método de elección, pudiera restringir este sondeo sólo a militantes.

Así, el conflicto interno en Morena volvió a entramparse el fin de semana, pues Luján Uranga convocó a Consejo Nacional la próxima semana y en el orden del día se estableció que se citará a los congresistas hasta el 26 de enero.