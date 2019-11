Daniel Craig se despide de 'James Bond' con No time to die

Desde el año 2006, el actor estadounidense Daniel Craig ha interpretado al “Agente 007” en el cine; sin embargo, la próxima entrega que tendrá su estreno en 2020, No time to die, será la última en la que el actor dé vida al personaje de "James Bond", según confirmó durante una entrevista.

La víspera el artista estuvo como invitado en The late show, programa conducido por Stephen Colbert, quien durante uno de los segmentos le preguntó si ya había “terminado con Bond”, a lo que Craig respondió con un tajante: “Sí”.

No es la primera vez que el intérprete hace una declaración de esa naturaleza, pues en 2015 ofreció una entrevista a la versión británica de la revista Time out, en la que dijo que no volvería a la franquicia luego del estreno de Spectre; no obstante, cambió de opinión para protagonizar No time to die.

Durante su aparición en el programa, Craig también reveló que fue él quien sugirió a Phoebe Waller-Bridge para escribir el guion de la película número 25 del personaje, luego de ver su trabajo en Fleabag y Killing Eve. “Vi lo que hizo con esas películas, y pensé que era simplemente espectacular”, aseguró el intérprete.

Antes de finalizar su participación en el "show" televisivo, el artista le confirmó a Colbert que había besado a su coprotagonista en la cinta que estrenará en 2020, Rami Malek, luego haber resuelto cómo hacer una escena complicada; “beso a todos mis hombres importantes”.

No time to die es la película número 25 que se filma en torno a "James Bond", y es la quinta vez que Daniel Craig interpreta el personaje, luego de su debut en la franquicia en el año 2006 con Casino Royale, a la que le siguieron Quantum, Skyfall y Spectre. La siguiente entrega llegará a los cines de Estados Unidos en abril de 2020.