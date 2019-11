Se actualizan en Salud Mental

Ayer se inauguró en Lerdo el diplomado "Atención Primaria en Salud Mental: un enfoque integral" que abarcará del 22 de noviembre del presente año al 29 de mayo de 2020 y que tiene como fin actualizar conocimientos y habilidades científicas en salud mental entre los profesionales de la salud de primer contacto.

Este curso es organizado por el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED) y está dirigido a 75 personas además de que ofrece una formación especializada en los trastornos mentales más comunes con la intención de mejorar la prestación de los servicios de salud.

A la inauguración que se llevó a cabo en el Lobby del Teatro Centauro acudió la directora del ISMED, María Soledad Ruíz Canaán así como autoridades de salud de La Laguna de Durango y Coahuila.

En su intervención, la titular del Instituto, dijo que se tienen que redoblar esfuerzos para atender la salud mental de manera integral.

"Para qué queremos tanto dinero como Estados Unidos si no tienen salud mental pero aquí tenemos mucha pobreza y falta de empleo y también generan problemas de salud mental, entonces si no está en tono la salud del ser humano y las políticas públicas, vamos a ser un fracaso, sobre todo hablo de las voluntades políticas porque esto de la salud mental no debe tener banderas políticas ni colores que frenen y bloqueen las acciones que van dirigidas al bienestar de la población", expresó.

El diplomado se impartirá a los asistentes de manera gratuita.