Emphraim Sykes dará vida a Michael Jackson

El musical de Broadway basado en la vida de Michael Jackson, MJ The Musical, ya encontró a su actor protagonista, el estadounidense Ephraim Sykes, que cuenta con una nominación al premio Tony.

El show podrá verse en el teatro Great White Way, y se estrenará el 13 de agosto de 2020, con el prestreno programado para el 6 de julio, después de varios obstáculos con los que se toparon los productores. "Mi sueño más descabellado se va a hacer realidad", dijo en Instagram, Sykes, quien dijo que hará todo lo posible por "honrar al hombre que hizo que quisiera cantar y bailar". El actor, que ha formado parte de la galardonada obra Hamilton, fue además nominado para los premios Tony de este año por su papel en Ain't Too Proud, en la que aún trabaja. Asimismo, está nominado a los premios Grammy junto con el resto de los actores de Ain't Too Proud por el álbum grabado con las canciones del show, que cuentan la vida del grupo The Temptations.

MJ The Musical contará la vida y carrera del conocido como "Rey del pop", en la que se interpretarán además algunos de sus grandes éxitos.

La producción de la obra, que contará con un guión de Lynn Nottage, ganadora de dos Pulitzer, y con la dirección y coreografía de Christopher Wheeldon, se encontró en su fase inicial con varios obstáculos tras el escándalo desatado con el documental de HBO Leaving Neverland, en el que se acusaba a Jackson de pederastia con declaraciones de dos de sus presuntas víctimas.

El show debía estrenarse primero en Chicago, pero se canceló en las mismas fechas en las que salió a la luz el programa, aunque los responsables aseguraron entonces que habían tomado la decisión al verse afectados por una huelga en el sindicato de actores.