Chivas busca el triunfo en honor a Jorge Vergara

El equipo de Chivas de Guadalajara anhela conseguir un triunfo este sábado en honor al recién fallecido Jorge Vergara, cuando se midan a Veracruz en la última fecha del torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

De paso, en el plantel del Rebaño Sagrado esperan que la victoria contra los jarochos todavía les permita colarse a la Liguilla, aunque el cometido será complicado pues requieren de hasta tres combinaciones de resultados.

El defensa lateral Jesús Sánchez tiene gran respeto y agradecimiento con el otrora dueño de Chivas, de ahí que exista la responsabilidad de cerrar bien el certamen en su fase regular frente a Tiburones Rojos.

“El entorno no va a ser fácil, pero es lo que nos corresponde y tratar de conseguir una victoria en honor a Jorge”, comentó en rueda de prensa el futbolista rojiblanco.

De igual forma admitió que el partido será especial porque en los veracruzanos milita un histórico de Chivas como Carlos Salcido, quien al finalizar el certamen se retirará del balompié profesional.

“Si existen las posibilidades de entrar a Liguilla y a (Carlos) Salcido le gustaría que diéramos lo mejor dentro de la cancha. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera".

Agregó sobre Salcido: “Carlos siempre va a tener nuestra admiración y respeto. Nos va a tocar verlo, saludarlo y felicitarlo. Esperemos que la gente igual, logró cosas importantes y se merece el respeto y reconocimiento”.

En cuanto a su vivencia con Jorge Vergara, “Chapo” Sánchez recordó una enorme ayuda personal del empresario mexicano para con el jugador, quien por siempre quedó y estará agradecido con quien fuera dueño de Chivas.

“En el 2010, 2011 recién debutaba y mis ingresos eran bajos. Mi papá estaba enfermo, sufría del corazón y lo traje acá a que lo revisaran. El doctor me dijo que tenía que operarse de inmediato y yo con pocos recursos me sentía desesperado y lo único que hice fue acudir a Jorge y sin pensarlo me dijo que con toda la confianza y me ayudó. Son cosas que se quedan en mi corazón".

A pesar de que el pasaje a la “fiesta grande” es difícil, el defensor insistió en vencer a los jarochos. “Nosotros vamos a intentar cerrar bien, aun sabiendo que necesitamos muchas combinaciones. Nuestro objetivo es terminar bien y hacerlo de la mejor forma".

Para acceder a la Liguilla, Chivas requiere vencer por goleada a Veracruz, que Monterrey pierda, que Tijuana no gane y que Pachuca y Pumas empaten entre sí.