Sergio Mayer dice que José Joel armó un circo

La muerte de José José sigue dando de qué hablar. En esta ocasión el hijo del cantante, José Joel, ha sido señalado por Sergio Mayer.

El diputado y actor desmintió a José Joel, luego de éste lo acusara de no haber participado en las negociaciones para que pudieran trasladar el cuerpo del intérprete de Lo pasado pasado de Miami a México para recibir un homenaje.

"Yo no fui a Miami a tomar partido, a ver quién era el bueno y quién era el malo, ni tampoco fui a juzgar… desde el primero o segundo día que falleció José José… puse a disposición el avión de mi suegro, o sea, ni siquiera existía el avión del Gobierno, o sea yo fui el primero que dije que estaba el avión para trasladar el cuerpo si era necesario, siempre hubo una muy buena intención", dijo Mayer al programa Venga la alegría.

Sergio expresó que estuvo en comunicación con Anel, quien le pidió que no dejara solos a sus hijos durante lo que ocurría con la muerte de José José. "Estuve en comunicación con Laura - asistente de José José- y estuve en comunicación con Anel, me habla por teléfono llorando el lunes, y me pide que por favor no deje solos a sus hijos, que por favor les de todo el apoyo necesario, hago el contacto con la Cancillería Federal para ver el apoyo que se les va a dar por allá, y fue el inicio del trabajo que hicimos, yo me comprometí con Anel y ojalá logren entrevistar a Anel, es una persona muy cristiana, cree mucho en Dios, y yo estoy seguro que Anel no va a decir mentiras, Anel va a decir la verdad como es". El diputado aseguró que tiene los chats del proceso para solicitar el apoyo del cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait.

Comentó que no coincidió con José Joel, pues él, a diferencia de los demás, considera que Sara Salazar y Sarita Sosa procedieron de manera directa.

"Cuando llego allá y platico con las 'Saritas' y me doy cuenta de cómo está la situación, todo mundo las juzgó, las estigmatizó, las criminalizó, y yo allá en Miami doy mi versión y digo 'creo que lo que están haciendo las 'Saritas' - y creo que mucha gente va a estar en contra y me van a querer sacrificar también - es correcto'. José Joel esperaba que yo también tomara partido y que yo también las criminalizara y las estigmatizara, y de ninguna manera… yo traté de ir a buscar la mejor negociación para lograr que el cuerpo regresara, que se pudiera hacer un homenaje, independientemente de José Joel, esa fue mi labor".

De igual manera confesó que José Joel siempre supo dónde estaba el cuerpo de su padre, pero quiso hacer un "circo".

El Consulado siempre le dijo a José Joel donde estaba el cuerpo, firmaron convenios que no respetaron de secrecía, José Joel ya habían firmado el convenio de que se iba a cremar el cuerpo y se iban a dividir las cenizas, hay un convenio firmado, y de repente José Joel sale a la prensa y dice que va a detener la cremación… el Consulado le dijo 'ya basta, hasta aquí, ni una más, tú quieres seguir haciendo circo, nosotros nos retiramos'".