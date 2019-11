Es la madrina de un crucero

Kelly Clarkson ya tiene una amplia hoja de vida: cantante, compositora, presentadora de televisión, coach de The Voice, autora de libros infantiles y madre de cuatro hijos. Ahora puede agregar viajes a la lista.

Clarkson fue nombrada madrina del Norwegian Encore, el nuevo barco de la línea de cruceros Norwegian, y la estrella pop dice que se sumó al proyecto porque encaja con aquello que para ella es importante: familias que pasan tiempo juntas, trabajo humanitario y música en vivo.

"Ahí es donde estoy en mi carrera. No se trata sólo de cantar. No se trata sólo del talk show. No se trata sólo de ser la madrina del crucero, de la residencia en Las Vegas o de cualquiera de esas cosas. Se trata de atarlas y de que tengan sentido juntas de una manera orgánica", dijo Clarkson.

"Ahí es cuando empiezo a decir 'sí' a estas alturas de mi carrera, pues no necesariamente tengo que decir 'sí' porque estoy súper bendecida. Digo que sí cuando encaja con todo el paquete y tiene sentido".

Clarkson, de 37 años, actuará en la ceremonia de bautizo del barco el jueves en Miami. La cantante bromea por ser madrina por primera vez y dice que está emocionada de finalmente tomar unas vacaciones apta para todos sus hijos, cuyas edades oscilan entre 3 y 18 años. "Este es mi primer ahijado. Lo hice bien. No tengo que ocuparme de nada, sólo me da cosas. Increíble", dijo. "Estoy súper entusiasmada".

"Somos una familia grande", agregó. "Siempre nos resulta difícil conseguir vacaciones que realmente funcionen para todos". En el The Kelly Clarkson Show de la NBC, Clarkson obsequió cruceros gratis para 20 profesores de música como parte de su sociedad con Norwegian. El nuevo barco, que zarpa oficialmente este otoño boreal, también incluye una sala de lectura en honor a su hija River Rose: la River Rose Reading Room.

"Leer es muy importante para nuestra familia. Lo hacemos todas las noches con nuestros hijos. Mi mamá es profesora, así que yo definitivamente fui una hija de profesora", dijo Clarkson.

La intérprete, que ganó American Idol en el 2002 y de inmediato se convirtió en una cantante de éxitos, dijo que estaba sorprendida de los distintos campos que ha podido explorar en su carrera.