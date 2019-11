Toma protesta Graue; rechaza violencia

Al tomar posesión para un segundo periodo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Enrique Graue Wiechers pidió a la comunidad universitaria que se una para condenar la violencia, la sinrazón y las provocaciones que ha sufrido la máxima casa de estudios.

"Reitero el llamado a toda la comunidad universitaria para que, unida en nuestra pluralidad y diversidad, condenemos enérgicamente la violencia, la sinrazón y las ominosas provocaciones que en fechas recientes hemos sufrido [y que] a todos nos ofenden y nos lastiman", dijo.

En el mensaje que dirigió a la comunidad universitaria, después de rendir protesta para el cargo de rector para el periodo 2019-2023, Graue Wiechers aseguró que "no me intimidan las amenazas" y que se actuará en consecuencia luego de los actos vandálicos en la Torre de Rectoría, ocurridos el pasado 14 de noviembre.

Se refirió a los hechos de la semana pasada, cuando personas encapuchadas realizaron destrozos en la Torre de Rectoría, saquearon una librería, bajaron y quemaron la megabandera, dañaron uno de los murales laterales de David Alfaro Siqueiros e ingresaron y prendieron fuego dentro del mezzanine de la torre.

"Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. La Rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, no será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos", aseguró el directivo universitario.

El rector se expresó de esta forma en medio de las protestas y paros que se han extendido durante semanas y que han sido promovidos por estudiantes mujeres para protestar en contra de la violencia sexual, el hostigamiento y acoso que viven en sus escuelas, así como por la actuación de las autoridades escolares, a quienes reclaman no atender sus denuncias.