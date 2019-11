Roger González nunca descansa

Desde los 11 años no ha parado de trabajar. No conoce la palabra descanso, pero no le importa porque hace lo que le gusta… cantar, actuar, conducir y viajar.

Roger González es una persona hiperactiva, le gusta andar de arriba para abajo y eso lo hace feliz, así lo hizo saber en un encuentro con la prensa antes de su participación en el Festival EXA Monterrey que ocurrió días atrás en la Arena Monterrey.

"Empecé muy chico en el negocio del entretenimiento. Estoy acostumbrado a trabajar desde muy joven y la verdad es que no me hallo con días libres. Antes de que ustedes me vieran en Disney Channel yo ya había realizado cosas aquí en Monterrey.

"Me apasiona mucho lo que hago. Cuando no estoy actuando, estoy conduciendo radio, preparando mis cápsulas de Youtube o haciendo doblaje para películas; no tengo receso, pero eso es muy divertido y me siento muy bien viviendo de esta manera", relató.

Lo que sí de plano no puedo aceptar fue la invitación que le hizo Alejandro Gou para que se integrara a la próxima temporada de Hoy no me puedo levantar que protagonizará Belinda.

"Me parece formidable, yo en lo personal tengo muchas ganas de regresar y hacer teatro, pero lo hablé con mi mánager, y me tengo que cuidar, creo que meterme a teatro y a una obra tan complicada como Hoy no me puedo levantar, ahí tronaría, es muy complicado; ahora tele, radio y música son mis prioridades", dijo el artista quien había dado vida al personaje de "Colate" en las versiones pasadas del musical.

Bastante emocionado, Roger dijo en entrevista que en estos últimos meses su prioridad es la música. Él se ha unido a una banda de nombre Charlie and Joss.

"La música ha estado en mi vida desde que yo estaba en Disney. Canté varios temas para series y películas y recuerdo que formé parte de una gira de los Jonas Brothers.

"Yo conocí a esta banda -Charlie and Joss- por Instagram. Ellos son de Mérida e incluso me fui para allá y me enamoré de esa ciudad. Se dio una muy buena química entre ellos y yo y decidimos juntarnos", comentó.

El regiomontano informó que hasta ahora han dado a conocer dos sencillos a las plataformas digitales.

"El primer sencillo que dimos a conocer fue Te vas y luego entregamos Sigo aquí, ambos han sido del agrado de la gente", externó.

González opinó que hay muchos chicos talentosos y que gracias a las redes sociales algunos han logrado salir del anonimato.

"Hace un tiempo vi a una persona en las calles que canta de maravilla y lo invité a mi programa de Youtube. Talento, hay bastante", sostuvo.

Por último, Roger González quien dijo que su villancico favorito es "Jingle Bells", reveló lo que le ha pedido a Santa Claus para esta Navidad.

"Quiero humanizarme más. Este mundo del entretenimiento puede ser muy ficticio. No quiero dejar este planeta sin profundizar en mí, quiero ser una mejor persona y con mejores valores.

"Soy una figura pública y como tal deseo motivar a los jóvenes a que entiendan que lo importante no es el glamour, las luces ni la fama, sino las cosas sencillas de la vida como reír o disfrutar de nuestros seres queridos", puntualizó.

Más de Roger