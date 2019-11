Pide la iglesia la Luz del Mundo erradicar discriminación

Tras presentar a mediados de este año más de mil quejas por supuestos actos de discriminación hacia sus seguidores, luego de la detención de su líder, Naasón Joaquín Garía, la iglesia la Luz del Mundo llamó a erradicar los flagelos de la violencia y la discriminación.

El vocero de la Iglesia, Saulo Morelos Sánchez instó a que las prácticas de denostar, burlarse, agredir verbal o físicamente al prójimo debe desaparecer en la sociedad.

"Es necesario que transitemos de un estado de tolerancia a un estado de respeto absoluto", sostuvo en el marco del Día Internacional para la Tolerancia.

Afirmó que Iglesia La Luz del Mundo, promueve el respeto absoluto y no acepta la tolerancia, entendida ésta como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir o se soporta.

Informó que su iglesia llevó a cabo eventos este fin de semana en Baja California, Jalisco y el Estado de México, a fin para concientizar a la juventud sobre el respeto a sus semejantes.