Sigue Gómez Palacio a la espera de recursos federales

El Ayuntamiento de Gómez Palacio sigue a la espera de los recursos federales que le corresponden, que según legisladores ya fueron entregados al Gobierno del estado de Durango pero no se ha hecho aún la dispersión.

Derivado de ello, la alcaldesa ha acudido en diversas ocasiones a la Secretaría de Finanzas en la ciudad de Durango para solicitar que se regularice esta situación.

Omar Castañeda González, síndico municipal, informó que la semana pasada recibieron una parte, tanto de participaciones federales como aportaciones por el retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

"Llegaron, en total, 16 millones de pesos, y de participaciones 15, estábamos esperando que esta semana nos estuvieran llegando 28 millones de remanente que traemos, que no solamente son participaciones sino también aportaciones del IEPS y de ISR, son retenciones que hace el estado y que luego traslada al Municipio, en total son 28 millones lo que está pendiente", explicó.

Durante la semana que concluyó no hubo la liberación correspondiente de los recursos por parte del Gobierno de Durango.

Castañeda González dijo que el recurso llega del Gobierno federal a los estados, por lo que confió en que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, tenga la sensibilidad para trasladar lo respectivo al municipio de Gómez Palacio.

"Pendiente hay un remanente pequeño que se debió pagar en octubre, ya estamos a mediados de noviembre y deberían estar llegando las de octubre para poder cumplir con el tema de la nómina y otros gastos que tenemos en puerta", comentó.

El síndico descartó que el tema pueda derivar en un conflicto entre la presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, y el gobernador, sin embargo, indicó que ya hubo una petición de la alcaldesa de agilizar las transferencias, dada la necesidad del recurso, que en la actualidad es indispensable para la operación del Ayuntamiento.

Pese a que ya transcurrió un mes y no se ha aplicado este recurso, el edil consideró que no existe un riesgo de que las transferencias ya no se realicen.

"Apelamos a la consideración y a la conciencia del gobernador, no creemos que haya problema, es un tema de trámite que no había pasado, según los registros que tenemos, esperamos que sea algo transitorio y que se normalice", dijo.

Adeudo