'¡Ay, qué cul…', Niurka reacciona a memes que comparan a Evo Morales con Juan Osorio

Luego de que se diera a conocer el asilo político de Evo Morales en México, usuarios de redes han hecho mofa del parecido del exmandatario boliviano con el productor de telenovelas Juan Osorio, ex de la actriz Niurka Marcos, quien reaccionó ante la comparación.

Durante la presentación de su obra Lo amo, pero es imbécil, la vedette cubana fue interrogada por las cámaras de medios de comunicación, en la cual dio su respuesta sobre la lluvia de memes que muestran a Morales y lo nombran como su expareja.

Con su particular sentido del humor, la “Mujer escándalo” declaró, “Ay, pero está muy chistoso. Es que yo soy fan de los memes. A mí me hacen unos memes bien culeros, reconózcanlo. No me ofende porque es muy cagado. Y cuando vi con quién lo estaban comparando dije: ‘¡Ay, qué culeros, no mamen!’”, dijo entre risas.

¿Cuando han visto a Juan Osorio y a Evo Morales en el mismo lugar? pic.twitter.com/5PpLfS82O9 — DT (@DanielaTov) November 13, 2019

Además, fue cuestionada sobre si planea volver con Juan Osorio.

“No pongan ideas en mi cabeza. Yo no dije regresar, dije que me lo voy a coger. Porque así soy de promiscua”, respondió.

Por otra parte, la vedette también reveló que ha tenido encuentros íntimos con sus fans.

“A mí me gusta la pasión de los fanáticos, me pone caliente, cachonda, me moja, y quiero comérmelo… claro, me los he comido, pero ¿por qué no?, ellos se ofrecen, ¿para qué están de ofrecidos?… con fans dos (veces)… a uno lo conocí en un antro, era más chico que yo, entonces se me pegó y le decía niño es que estas chiquito, pero él decía no importa… y entonces me dejé y amaneció en mi casa, al otro día amaneció en mi cama… era nada más una carnita al aire”, mencionó.