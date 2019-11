Wahlberg paralizará CDMX

El actor y modelo estadounidense Mark Wahlberg paralizará las calles de la Ciudad de México toda vez que filmará escenas de la película Infinite, que dirige Antoine Fuqua.

En conferencia de prensa, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Gobierno, Turismo y Cultura locales, dieron a conocer lo anterior y revelaron las zonas en las que se llevará a cabo la producción.

El Centro Histórico, Zócalo, Paseo de la Reforma, Periférico Sur, Autopista Urbana Sur y Avenida Revolución, serán los escenarios del nuevo filme de ciencia ficción de Fuqua, conocido por producciones cinematográficas como Los siete magníficos y El justiciero 2, entre otras.

El rodaje tendrá una duración aproximada de siete días y comenzará este sábado. Se realizará en horario nocturno para no afectar a la población y la circulación habitual de la capital del país. "Durante la filmación de la película Infinite en la Ciudad de México, se estima una derrama económica aproximada entre 200 y 250 millones de pesos", informó la Secretaría de Turismo.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y José Alfredo Suárez del Real, titular de Cultura en la capital, aseguraron, durante la presentación oficial del proyecto, que no hubo desembolso económico gubernamental para apoyar la producción.

Cosa contraria a lo ocurrido con "Godzilla, the king of the monsters", en donde la anterior administración pagó 10 millones de pesos para que el logo de la entonces CDMX estuviera en los créditos finales y apareciera la bandera mexicana.

De acuerdo con la sinopsis, Mark Wahlberg personificará a un hombre que descubre que sus alucinaciones son en realidad visiones de su vida pasada.

El elenco lo completan la británica Sophie Cookson, el estadounidense Dylan O'Brien, el británico nominado al Oscar, Chiwetel Ejiofor, y el islandés Jóhannes Haukur Jóhannesson; sin embargo, se desconoce si también participarán en las secuencias que se grabarán en México.

Cabe recordar que Infinite también se filmará en Guanajuato.

El pasado 7 de noviembre se dio a conocer que a finales de mes la producción realizaría una serie de ensayos en la zona centro de la ciudad y la calle subterránea. Para los primeros días de diciembre, se dio a conocer que los actores filmarán escenas de acción que incluyen tomas con vehículos a gran velocidad y diversas volcaduras.