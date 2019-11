Guillermo Almada niega la salida de Jonathan Orozco a Monterrey

Guillermo Almada salió a echar por la borda los rumores, que colocan al arquero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, de vuelta en la Sultana del Norte, con los Rayados del Monterrey para el Clausura 2020.

También aclaró, que el cancerbero con autorización del club y de él, goza de un período de días libres, para su plena recuperación de la intervención quirúrgica que se sometió la semana anterior, aprovechando el receso en la Liga MX por la fecha FIFA.

"Jonathan (Orozco) está totalmente comprometido con nosotros, es nuestro capitán y tuvo un permiso especial de parte mía para que no tenga una recaída y después, si hay alguna negociación no la sé, pero no la hay, porque nadie me ha dicho nada" reveló el entrenador de los Guerreros.

Confesó que se encuentra muy tranquilo, por el compromiso de todos sus jugadores, donde la idea, es tocar lo menos posible al plantel, de cara a la siguiente campaña, aunque primero deben pensar en su último encuentro de la campaña regular, y luego, la liguilla.

3 AÑOS tiene 'Jona' en Santos Laguna, con quien ya conquistó un título de Liga MX.

"No tengo conocimiento de ningún jugador, porque se han rumoreado de muchos como el 'Gallito' ó Jonathan, hay un periodo de pases y tenemos la idea de que se queden todos en el club, porque han respondido, pero después hay negociaciones que no nos corresponden y el club nos informará".

Sobre la ausencia de Orozco detalló que fue un poco su estrategia, para que no se vea afectado y retrase su evolución: "Está autorizado, porque no puede entrenar hasta el lunes que viene, porque la ansiedad le puede hacer una mala pasada en hacer alguna cosa que no debe hacer, debe mantener absoluto reposo y lo liberamos, para que no esté aquí y se le puedan salir los puntos, no queremos que tenga una recaída por venir a hacer pesas o algo parecido".

Otro de los ausentes en el campamento santista fue Brian Lozano, quien hoy con su selección uruguaya, visitan a Hungría en partido amistoso en Budapest.

El resto del plantel, continúan con su larga preparación, para encarar su último partido de la campaña regular, que será hasta el próximo domingo 24 de noviembre en Toluca, cuando visiten a los Diablos Rojos, donde Almada pretende ganar, para llegar a la marca de 39 puntos en un torneo corto.

"A mí lo que me interesa es ganar, quedar en la historia de la institución es impagable, no hay cosa que lo pueda igualar pero, obviamente, vamos a intentar ganar sin fijarnos en eso y si lo logramos, bienvenido sea, porque es un hito en la historia del club".