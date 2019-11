Desestima Zermeño evaluación sobre regidores

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, desestimó los resultados sobre la evaluación de regidores que presentó el martes el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, junto con la Alianza Nacional RegidorMX, mismos en los que se reveló que existen ediles que destacan por las pocas iniciativas que presentan a través de sus comisiones y el poco conocimiento que tiene la población sobre su labor.

Dentro de los datos que se dieron a conocer por el CCI, resaltó el de la regidora Ana María Betancourt, quien figura en el último lugar de los ediles en cuanto a propuestas presentadas (2 en el primer trimestre de 2019). También se llevó a cabo una encuesta entre más de 400 ciudadanos de Torreón para saber el grado de conocimiento sobre sus regidores. Solamente el 5 por ciento de los consultados señaló conocer la labor de ediles como José Antonio Gutiérrez Jardón, Ignacio Corona y Dulce Pereda.

"Está mal hecho (el informe). Es que no es la cantidad, es la calidad, pues alguien puede levantar la mano en todas las sesiones y no decir nada ¿ese es el mejor regidor? Yo te digo una cosa: he sido diputado federal y senador y hay legisladores que se caracterizan por la calidad de sus participaciones, por la calidad de las iniciativas y no por la cantidad de veces que suben a las tribunas. Muchas veces a decir tonterías, alguien puede tener el récord de más participaciones pero ¿cuál es la calidad de sus propuestas, para decir 'no' siempre, para no proponer nada?", cuestionó el edil.

Aunque sin mencionar nombres en específico, Zermeño aseguró que cuenta con un "buen cabildo" al margen de la filiación política que tenga cada edil, aunque sí dejó en claro que existen regidores que siguen sin participar de la forma en la que él esperaría dentro de la administración pública.

"Hay regidores que no se paran en ninguna obra, que no van a ningún evento, que no se les conoce ningún trabajo más que ir a las sesiones de cabildo a criticar ¿esos son los mejores regidores?", señaló.

Respecto a las calificaciones que otorgaron a las comisiones desde el CCI por el número de sesiones, Zermeño dijo no estar ocupado en cifras, sino en las propuestas en específico que se hagan desde cada una, por lo que descartó que se haga alguna propuesta derivada del estudio.

También negó que se tenga un cabildo sin participación "ciudadana", incluso invitó a ciudadanos a que tengan alguna inquietud a que "vayan" a las sesiones para expresar de forma ordenada sus inquietudes, o bien, acercarse a los regidores para que se hagan los apoyos necesarios.

"Sí tenemos un cabildo abierto", reiteró ante los medios de comunicación.

Reclama