Taylor Swift remezcla Lover junto a Shawn Mendes y sus fans enloquecen

La estrella musical Taylor Swift reveló este miércoles que creó junto al cantante Shawn Mendes un remix de Lover, uno de los sencillos de su reciente álbum homónimo, lo que generó una ola de reacciones de sus fans en internet.

"Bueno, chicos. Finalmente sucedió: HICIMOS UNA 'COLABORASHAWN'. Muchas gracias a Shawn. Estoy muy emocionada porque nuestro remix de Lover ya está disponible", tuiteó la cantante estadounidense.

El mensaje está acompañado por un video en el que Swift se declara "una gran seguidora" de Mendes "desde hace mucho tiempo" y revela que siempre quiso colaborar con él.

Según la intérprete, el artista tuvo la canción en sus manos y "reescribió parte de ella", lo que agradeció "demasiado" pues lo considera un excelente compositor.

"También pienso que cada quien escribiría una carta de amor diferente para su amado y pienso que su manera de hacerlo es tan bella que no podía esperar para escucharlo", contó.

Precisamente, esta versión estrena un nuevo interludio: "Mírame a los ojos, ellos te dirán la verdad / La chica de mi historia siempre has sido tú / Yo me hundiría con el Titanic, de verdad, por ti".

En la misma red social, Mendes hizo lo propio y reconoció a la estrella del country y el pop por dejarlo acompañarla "en una canción tan hermosa".

Miles de fanáticos de ambos cantantes publicaron en redes sociales múltiples comentarios de apoyo a la canción, que ya está disponible en plataformas como Spotify o Apple Music.

Además, el video oficial con su texto ya alcanza casi 1,2 millones de visualizaciones y unos 14.000 comentarios en YouTube.

Lover es el séptimo álbum de estudio de la cantante y compositora, en el que también figura como productora junto a Jack Antonoff, Joel Little, Louis Bell, Frank Dukes y Sounwave.

Fue presentado el 23 de agosto y ha logrado varios primeros lugares en las listas gracias a sencillos como Me!, You Need to Calm Down y The Archer, además del que ahora reversiona Swift.

La artista dijo que este es su álbum más romántico y así se ha visto en las imágenes promocionales, en las que aparece mucho más alegre y echa mano de colores vivos en oposición a sus trabajos anteriores.

La joven cantante está nominada este año en los American Music Awards (AMA) en categorías como Artista del año, junto a los de Mejor artista femenina pop, Artista favorito contemporáneo, Video favorito y Álbum favorito pop justamente por Lover.