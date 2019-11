Llaman a extremar precauciones por frío en La Laguna

Protección Civil en Torreón hizo un llamado a la población para extremar precauciones ante el cambio brusco en la temperatura.

Desde la madrugada de este martes 12 de noviembre se registró la caída de lluvia y el descenso de la temperatura, originado por la entrada del frente frío número 11 al territorio nacional, el cual afecta al noreste del país.

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la región se esperan valores mínimos de 7 a 10 grados centígrados y máximos de 14 a 16, con incremento en la velocidad del viento y lluvia intermitente, condiciones similares que se prevén para el día de mañana.

El titular de Protección Civil, Alfonso Mijares Ramírez, descartó reportes de emergencia relacionados al clima que se presenta en la región. Sin embargo, informó que los elementos a su cargo realizan recorridos de vigilancia, coordinados con otras corporaciones de seguridad, por la zona urbana y rural, para estar atentos ante cualquier contingencia o brindar apoyo a quien lo necesite.

"Estamos atentos las 24 horas del día, en comunicación constante con la Conagua, ante cualquier informe sobre el pronóstico del tiempo. Cualquier apoyo que los ciudadanos necesiten se atenderá de manera inmediata por la corporación", declaró.

Entre las recomendaciones que emite el área está el no exponerse a cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, cubrirse boca, oídos y nariz. Procurar el constante lavado de manos para evitar contagios, tomar más agua de lo normal, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar el uso de anafres o fogatas al interior de domicilios, extremar precauciones con grupos de riesgo, como menores de cinco años y los adultos mayores, así como las mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos. En caso de enfermedades acudir al médico y no automedicarse.