Bajo ausentismo en escuelas laguneras

La Coordinación de Servicios Educativos de la Región Laguna reportó un ausentismo del 15 por ciento en preescolar y de un 10 por ciento escuelas primarias y secundarias.

La propia dependencia dio a conocer que la Secretaría de Educación del Estado (SE) ya presentó los lineamientos a seguir en el nivel básico, con motivo de las bajas temperaturas.

"Se deja siempre a criterio de los padres el que los niños se presenten a clases cuando las temperaturas son cercanas a cero grados centígrados. Por supuesto, si la niña o niño está enfermo, tiene alguna enfermedad viral o respiratoria, lo recomendable es que no se presente", declaró Flor Medina, coordinadora de Servicios Educativos de la Región Laguna.

Medina dijo que es necesario que los padres de familia también agudicen su criterio "porque no queremos que pierdan clases pero lo primordial es la salud de los niños. Si alguno tiene un problema de salud, esperamos que se mejore y que no se presente porque no queremos que otros alumnos también enfermen. Por eso es necesario que exista buena comunicación entre los padres de familia y los maestros", explicó.

La SE reiteró los criterios en los se justifican faltas o retardos en el nivel básico.

Los padres de familia tendrán la decisión de enviar o no a sus hijos cuando se registren temperaturas más bajas que las registradas hasta ahora en La Laguna, mientras que el servicio educativo no se suspenderá, así lo dio a conocer el secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón.

Detalló que en los niveles de educación inicial y preescolar, una vez que el termómetro marque los cero grados centígrados (0°C), media hora antes de la entrada, los maestros deberán justificar las faltas o retardos de los pequeños.

En los niveles de primaria y Educación Especial, los alumnos podrán ausentarse de manera justificada si la temperatura marca menos un grado centígrado (-1°C) media hora antes de la hora de entrada. En secundaria, si la temperatura se encuentra en menos 2 grados (-2°C) media hora antes de la entrada.

González Calderón manifestó que el criterio para la ausencia de alumnos con justificación por bajas temperaturas es el mismo en relación a temporadas anteriores. Los directivos tienen ya establecido un proceso de comunicación con los padres de familia sobre este tema.

"La asistencia de los alumnos a sus centros escolares es una decisión de los padres de familia, ya que ellos valorarán si es conveniente enviar a sus hijos a clases o resguardarlos en casa, dependiendo también de salud", dijo.

Indicó que la Secretaría de Educación tiene la responsabilidad de ofrecer el servicio con oportunidad, las plantas docentes y directivas atenderán a los alumnos que por decisión de los padres asistan a la escuela, realizando actividades de repaso.

Lineamientos