Tenemos nuestros propios problemas: Riquelme sobre Evo Morales

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, habló hoy martes sobre la llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales a México, toda vez que el Gobierno federal le concedió asilo político.

El mandatario estatal señaló que se trata de un tema en el que se debe evaluar a la "democracia como viene", aunque consideró que México ha incurrido en una acción innecesaria.

"México está metiendo demasiado el brazo por Evo y la realidad es que tenemos nuestros propios problemas como para andar en otros países, nosotros dentro de la solidaridad que puede tener México con cualquier país, yo creo que sí tenemos muchos problemas por resolver como para andar con eso".

Riquelme además se dijo preocupado por la imagen que proyecta México hacia el resto del mundo con el asilo que se le ha otorgado a Evo Morales, aunque confesó que no es un asunto que le afecte directamente a Coahuila.

"No me afecta tampoco, pero la imagen del país no puede verse dañada por la actitud de otros y además meternos ahorita en temas que, sobretodo, tenemos nuestros propios problemas... Creo que no deberíamos de estar en medio de algo que no nos corresponde".

Evo Morales, primer presidente de origen indígena en Bolivia, renunció el domingo pasado a la presidencia de Bolivia luego de presiones de militares y protestas ciudadanas.

México le ha otorgado asilo político y arribó en punto de las 11:15 horas a la Ciudad de México.