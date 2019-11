Ángela Aguilar hará gira sola

La cantante Ángela Aguilar anunció su primera gira en solitario, la cual comenzará en febrero de 2020, según dio a conocer en una transmisión en vivo en redes sociales.

"Les cuento que en febrero del año que sigue, o sea 2020, no puedo creer que el año siguiente vaya a ser 2020, es rarísimo eso, pero voy hacer mi gira sola, no les voy a decir cómo se llama, pero estoy súper emocionada y a principios de diciembre, creo, lo voy a anunciar bien las fechas y todo eso. Estoy emocionada", dijo en la transmisión.

La hija del cantante y productor Pepe Aguilar, recientemente se presentó al lado del rockero Fito Páez para interpretar Yo vengo a ofrecer, en Estados Unidos, y a principios de noviembre interpretó el Himno Nacional Mexicano, previo a la pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez contra el ruso Sergey Kovalev.

En el mismo video en vivo, pidió a los organizadores de las diferentes entregas de premios, omitirla de sus nominaciones, pues considera que sólo la toman en cuenta para burlarse de ella.

"Les cuento que ayer fueron los Premios de la Radio, pero me nominaron y les tengo que contar que siento que ya sólo me nominan para hacerme burla, porque yo nunca gano nada".

La cantante de 16 años agradece las nominaciones, sin embargo, prefiere no recibirlas más. "No es por con quien yo esté nominada, pero lo que yo estoy diciendo es que a todos los premios a los que me han nominado no me he ganado ninguno más que en los Premios Bandamax", aseguró. En 2018, compitió en los Grammy Latino con su álbum debut Primero Soy Mexicana, en las categorías Mejor Álbum Ranchero/Mariachi y Mejor Artista Nuevo; en la premiación ganó Luis Miguel con ¡México por Siempre!, y Karol G, respectivamente.