En vivo: Mercurio ofrece raro espectáculo: desfila frente al Sol

El planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano a nuestra estrella parecerá un pequeño punto negro al pasar justo entre la Tierra y el Sol. El tránsito comenzó a las 12:35 GMT (7:35 de la mañana hora de la costa este de Estados Unidos).

El evento durará 5 horas y media, y será visible, con el equipo adecuado y si lo permiten las condiciones climáticas, en la zona este de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. El resto de Norteamérica, Europa y África podrán ver parte de la acción. Asia y Australia se perderán el espectáculo.

Happening Now: The planet Mercury passes directly in front of the Sun!



This front-row seat view is from our @NASASun-observing satellite that keeps a constant eye on the Sun from its position in orbit around Earth. See more #MercuryTransit views: https://t.co/rNS6qiAVRE pic.twitter.com/tkMrTTUgu2