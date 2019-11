Llama Zaldívar a la autocrítica en el Poder Judicial

El presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exhortó este lunes a los poderes judiciales a la autocrítica para garantizar la independencia judicial.

En un comentario compartido en su cuenta de Twitter @ArturoZaldivarL, el magistrado invitó a los poderes judiciales a “reflexionar sobre la necesaria autoreforma a la Justicia en México”.

“Me parece que todos los tribunales debemos platicar, debemos compartir experiencias de cuáles son las políticas públicas que debemos impulsar para ser mejores”, expuso minutos antes de participar en la inauguración de la XVII Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.

Advirtió que sólo de esta manera se podrá responder de mejor manera a las necesidades de la gente, “para ser sensibles al dolor y al sufrimiento de la gente y para ser receptivos de las críticas de las personas”.

“Si los poderes judiciales no nos reformamos, si no reflexionamos sobre lo que nos falta por hacer, me temo que podemos enfrentar crisis, entonces si, que pongan en riesgo la autonomía y la independencia judicial”, agregó.