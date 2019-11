La música suena en el Estadio Corona

El miércoles 9 de septiembre de 2009, El Siglo de Torreón publicó en exclusiva que Ricky Martin sería el encargado de inaugurar el Territorio Santos Modelo. Días después, personal del lugar confirmó la presentación.

"Aún no puedo dar muchos detalles porque la gente de Ricky Martin no nos ha especificado todo... Pero pues todo será tal como ustedes lo publicaron hace días (el 9 de septiembre)... Serán alrededor de 12 canciones las que interpretará, y, bueno, lo que sí han destacado es que será su reaparición en los escenarios y que escogió este acto especial para reanudar sus conciertos", dijo Roberto Fernández, el entonces encargado de prensa del club lagunero, a este diario.

Posteriormente, el propio astro latino dio a conocer su presentación en sus cuentas de Facebook y de Twitter, la cual tuvo lugar el 11 de noviembre de 2009, hace una década.

"Es oficial, mi gente, nos vemos en México... ¡México lindo y querido! Es un placer para mí ser parte de la inauguración del estadio Territorio Santos Modelo. La música y el deporte se unen una vez más en mi carrera. Sé que la vamos a pasar superbién", posteó Ricky.

El 25 de septiembre salieron a la venta los boletos para presenciar el concierto y el acto inaugural del TSM. Los accesos costaban: mil pesos en la sección de Cabeceras; mil 500, sección oriente; dos mil, sección poniente; y tres mil, plateas.

OFRECE EXCLUSIVA A EL SIGLO

Ricky Martin llegó el 9 de noviembre a Torreón. A la 1:05 de la tarde aterrizó en un vuelo particular en un hangar de la localidad. El Siglo de Torreón estuvo ahí en exclusiva justo en el momento en el que él bajó de la aeronave y pisó suelo lagunero.

Sencillo, el artista comentó que le entusiasmaba bastante ser parte de la fiesta de inauguración del nuevo estadio Corona.

"Es un honor para mí ser parte de este evento en el que se inaugurará el estadio en el que dos grandes equipos (Santos Laguna vs. Santos de BrasiI) se unen para jugar, no para ver cuál de los dos es el mejor... Y es que no será una competencia, sino un juego en el que nos la vamos a pasar muy bien y a celebrar el hecho de que el equipo Santos Laguna tendrá un nuevo hogar, lo cual será una gran plataforma para los jugadores y la afición".

Martín externó que siempre ha trabajado con el deporte. Dijo que la vida misma lo había llevado a crear una fusión con el deporte y la música, por ejemplo, la canción La Copa de la Vida, que se volvió un himno del balompié.

"Un buen día me llamaron y me dijeron 'Tu música es reflejo de unión global cuando hablamos del soccer, así que vamos a hacer algo, ¿quieres cantar en Torreón?'. De inmediato dije que sí, y es que con tal de estar en un escenario hago lo que sea, a pesar de que hace tiempo que no cantaba porque no estaba de gira sino trabajando en mi nuevo disco, mi fundación, mi libro... Antes de la Navidad esto me vino muy bien".

En 2009, Ricky Martin solo era padre de Valentino y Matteo. Bastante entusiasmado comentó que le había sentado de maravilla la paternidad.

"Es lo mejor, es algo nuevo para mí, cada día Valentino y Matteo me enseñan algo nuevo. Las prioridades hoy han cambiado para mí, ahora les pido permiso a ellos para hacer cosas, antes yo les pedía permiso a mis papás. Mi vida ya no es tan mía... Les pertenece a ellos".

LA GRAN FIESTA

El día esperado llegó, el 11 de noviembre de 2009 Torreón se puso de pie y al ritmo de "ale, ale, ale... Go, go, gol". Ricky Martin se encargó de reafirmarles a los laguneros que su sangre es verde al igual que su territorio.

A las 19:30 horas, Ricky salió al escenario, que fue montado de manera circular para que todos los asistentes disfrutaran mucho mejor el show.

Vestido con pantalón, camisa y saco de color negro, el intérprete, junto a dos coristas, 10 músicos y ocho bailarines, dio inicio a su show con la melodía Pégate.

Los miles de asistentes que ya estaban en sus asientos, entre ellos, los invitados especiales como Pelé, Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Emmanuel se contagiaron de inmediato de la energía de Ricky, quien los puso a bailar al ritmo de sus rolas.

La emoción embargó mucho más a los espectadores cuando Martin se dirigió a ellos: "Es un placer estar aquí en esta noche tan mágica y con un público maravilloso. Hoy voy a dejar mi alma en esta tierra tan bella... ¿Estamos listos para bailar, sí o no?".

Ante un tremendo grito de "sí", que cimbró al nuevo estadio Corona, el puertorriqueño se dispuso a entonar Qué Más Da. De lo movido Ricky pasó a lo tranquilo y de esta manera ofreció Vuelve, así como un medley conformado por Fuego contra fuego y Tu recuerdo.

Los acordes rítmicos regresaron y de qué manera, ya que el cantante puso a los asistentes bien locos. No piense mal, lo que ocurrió fue que cantó su hit Livin la Vida Loca, para luego continuar con La bomba y María; de esta última dijo: "Quiero que se escuche hasta Puerto Rico".

Tras ofrecer 50 minutos de un espectáculo de primer nivel Ricky Martin anunció el fin de su participación en la inauguración del TSM, no sin antes cantar la rola más esperada del evento, La copa de la vida, con la que cerró con broche de oro, en punto de las 8:20 de la noche su actuación.

"Que Dios los bendiga, les deseo mucha paz y disfruten del partido -Santos vs. Santos de Brasil-", con estas palabras el ex Menudo se despidió del público.

SIGUIERON MÁS ARTISTAS

Antes de que Ricky inaugurara el TSM, Yahir y Cynthia Rodríguez estuvieron en la primera colada de cemento en el TSM, que tuvo lugar el 20 de abril de 2008. El artista cantó el himno del equipo.

El Territorio Santos Modelo festejó su primer aniversario con Chicos de Barrio, Tito el Bambino y Banda el Recodo el 6 de noviembre de 2010. Acompañado de ocho bailarines, cuatro caballeros y cuatro damas, así como cinco músicos, el llamado "Patrón" encendió los ánimos de los espectadores a las 9:00 de la noche con el tema Mi cama huele a ti.

Tito entregó algunas de las melodías que conforman su disco La Victoria, sin embargo, el clímax de su participación se dio con su exitoso tema El Amor, que puso eufóricas a las laguneras, sobre todo porque se puso la playera del Santos.

Cuando el reloj marcó las 10:50 de la noche del 11 de noviembre de 2010, "la madre de todas las bandas" arribó al escenario acompañada de juegos pirotécnicos. Antes de que El Recodo comenzara con su actuación, el animador de la agrupación expresó que "para El Recodo es un honor estar aquí en Torreón en el primer año de vida de este Territorio Santos Modelo, hogar de uno de los equipos más importantes del mundo: el Santos Laguna".

En los palcos, las áreas VIP y la explanada la gente bailó a más no poder, a la vez que deleitaban su sentido del oído con temas como Que te ruegue quien te quiera, Te presumo y Me gusta todo de ti.

Luis Miguel se presentó el 4 de abril de 2011 en el Estadio Corona ante cerca de 17 mil laguneros. Con Te propongo esta noche arrancó la velada.

Luego continuó con Suave, de su disco Aries, y Con tus besos, de su placa 33.

Al terminar de interpretar esta rola el ex de Aracely Arámbula se dirigió a su público de la Comarca. "Bienvenidos, damas y caballeros, estoy feliz de estar en Torreón. Gracias por estar aquí, por acompañarme esta noche, gracias por todo el cariño que me han brindado en estos años... En verdad gracias, gracias, gracias.

"¿Qué tal si medimos esta noche la pasión? En las pantallas hay medidor de sonido". Ante la pregunta, los "luismifans" gritaron al máximo hasta ubicar la aguja a su más alto nivel de decibeles.

Ante un público eufórico y con ganas de rememorar viejos tiempos, Emmanuel y Manuel Mijares ofrecieron un concierto en el Territorio Santos Modelo el 26 de octubre de 2013, lleno de nostalgia y alegría, con su gira Two'r Amigos 2013.

El 14 de noviembre de ese mismo año, Noel Shajris cantó sus éxitos y los de Sin Bandera en el estadio. El evento lo organizó una conocida universidad de la región.