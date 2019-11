Cumplen direcciones con 67 % de los POA

Solamente el 67 por ciento de los Programas Anuales Operativos (POA) en las direcciones de Torreón han cumplido con todos sus requisitos en este 2019, así lo informó el primer regidor Ignacio García.

A pesar de ese porcentaje de cumplimiento, el edil afirmó que se trata de una cifra "positiva", que además refleja el trabajo de todas las direcciones en materia de transparencia y cumplimiento de reglamentos.

"Sí están cumpliendo con los 'poas' (Programas Operativos Anuales) y tan es así que tenemos a una mayoría cumpliendo con sus requisitos. Queremos dejarle en claro a la gente que se está trabajando, aquí no hay nada raro como lo dice la oposición... ya no estamos en campaña", declaró.

García se refirió a los señalamientos que ha realizado a lo largo de este 2019 la fracción del PRI en el cabildo de Torreón, mismos en los que acusan a las diversas direcciones de subejercicio de recursos.

Han señalado por ejemplo el caso de Panteones, rubro que cuenta con un presupuesto de casi 4 millones de pesos, de los cuales únicamente han utilizado poco más de 67 mil pesos.

La síndica de vigilancia del Municipio, Dulce Pereda, señaló recientemente que se trata de "un claro subejercicio, los recursos se necesitan aplicar y no lo están haciendo, por eso la importancia del 'poa', ahí nos permite saber si están trabajando de verdad".

No obstante, García señaló a tal postura que "no es cierto eso, cuando hablamos de un subejercicio es cuando al acabar la administración pública no se han ejercido los recursos, ahorita tenemos tiempo y el dinero ahí está... eso se va a aplicar en proyectos que más tarde se darán a conocer", sentenció.

Polémica