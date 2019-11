Responde Funprodem a alcalde de Cd. Lerdo

La Fundación para la Promoción, Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Funprodem) respondió al alcalde Homero Martínez y dijo que éste desconoce qué es la violencia feminicida y prueba de ello es que continúa con comentarios "misóginos y machistas".

Esto luego de que el edil respondiera a una crítica hecha por la activista y fundadora de Funprodem, Sandra Sierra, peticionaria de la Alerta de Violencia de Género para 10 municipios de La Laguna entre ellos Lerdo, argumentando que él tenía "otros datos", respecto a los casos de feminicidios y que en Lerdo únicamente se habían registrado dos entre 2018 y 2019.

"Sandra Sierra, ¿dónde está trabajando?, que me dé los datos oficiales, yo no tengo datos, denme datos y ya platicamos, si ustedes me dan datos oficiales platicamos, Sandra Sierra ahorita está trabajando ya en Gómez (en el Ayuntamiento)", dijo el edil en entrevista.

"Parece que su nutrido cuerpo de asesores ha sido incapaz de darle a conocer al alcalde que la violencia feminicida es, de acuerdo a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, una forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que puede conllevar impunidad social y del estado…", respondió Diana López Martínez, directora de Funprodem.

Añadió que a pesar de tener Alerta de Violencia de Género, Lerdo no cuenta con un refugio que salvaguarde la integridad de las mujeres que sufren violencia extrema, y además "que las mujeres violentadas no acuden a sus instancias porque no tienen confianza, que faltan protocolos de actuación ante la violencia, que la policía es vista como un agresor más por las mujeres que viven violencia comunitaria en espacios públicos, y que todavía no existe un programa municipal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres".

Añadió que las prioridades para el municipio son otras, pues "insiste que es una cuestión numérica la pérdida de vidas por su condición de género, que no hay problema alguno y que la declaratoria de Alerta de Genero no importa".

Diana López recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que en México, 6 de cada 10 mujeres han enfrentado algún incidente violento durante su vida, y que más del 40 % ha sido víctima de alguna agresión sexual.

"El feminicidio no es otra cosa que la representación más extrema de la violencia contra las mujeres, pero hay hombres que piensan que no hay alarma, porque finalmente no son sus mujeres", dijo.

"Que lejos están los días donde Homero Martínez ofrecía condiciones de seguridad y acceso a la justicia a las mujeres de Lerdo. Desde las primeras horas de su gestión ha insistido en sus argumentos misóginos y machistas minimizando el tema en un municipio donde la violencia feminicida es una constante y la violencia institucional se fortalece día con día a través de la omisión y la ignorancia de la primera autoridad municipal", finalizó.

