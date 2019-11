1974: Da su primer respiro Leonardo DiCaprio, reconocido actor y productor de cine estadounidense

Leonardo Wilhelm DiCaprio nació hace 45 años, en el barrio de Hollywood, en Los Ángeles, California. Su madre es alemana y su padre italiano, quien se desempeñaba como repartidor de cómics.

Durante su infancia y apoyado por su familia, el protagonista de Diamante de sangre y Los infiltrados, incursionó en la actuación al formar parte del grupo de teatro vanguardista The Mud People.

Más adelante, comenzó a aparecer en anuncios publicitarios y en diversos episodios de series de televisión, entre las que destacan Roseanne, Los problemas crecen y en una renovada versión de la popular Lassie.

En 1991, debutó en cine con la película Critters 3, dirigida por Kristine Peterson. Compartió créditos con actores como John Calvin, Aimee Brooks, Christian Cousins, Joseph Cousins, William Dennis Hunt y Nina Axelrod.

A los 19 años fue nominado por primera vez al prestigiado premio Oscar y al Globo de Oro por la interpretación de un niño con deficiencia mental en la película A quién ama Gilbert Grape? (1993), de Lasse Hallstrom.

El mismo año trabajó con Robert De Niro y Ellen Barkin en This boy´s life y en 1996 protagonizó Romeo y Julieta, en una versión moderna creada por Baz Lurhmann del clásico de Williams Shakespeare, entre otros.

Sin embargo, fue en 1997 cuando alcanzó el estrellato al interpretar a "Jack Dawson" en Titanic, el filme más taquillero de todos los tiempos, y cuya participación le valió la nominación a Mejor Actor Drama en los Globo de Oro.

Después del éxito en su carrera gracias a esta película, ganadora de 11 premios Oscar, DiCaprio participó en El hombre de la máscara de hierro (1997), Celebrity (1998), de Woody Allen; La playa (2000) y Atrápame si puedes (2002), de Steven Spielberg.

Luego colaboró con el director Martin Scorsese en Pandillas de Nueva York y en El aviador (2004), por la que ganó el Globo de Oro como Mejor Actor Drama.

En su filmografía destaca también Poison Ivy (1992), The foot shooting party (1994), A hundred and one nights (1995), Rápida y mortal (1995), Diario de un rebelde (1995), Total eclipse (1995), La habitación de Marvin (1996) y Don’s plum (2001).

En 2006, DiCaprio estrenó la película Infiltrados, bajo la dirección de Scorsese, a quien el joven histrión considera "el gran maestro vivo del cine". Actúa junto a Jack Nicholson y Matt Damon.

En su vida sentimental, se le ha ligado a las modelos Vanessa Hyden y Kristen Zang. Mientras que su relación más sonada es la que sostuvo con la top model brasileña Giselle Bundchen.

Blood diamond, una de sus más recientes películas, aborda el tema sobre un contrabando de diamantes, donde DiCaprio comparte créditos con Jennifer Connelly, Michael Sheen, Stephen Collis, Djimon Hounsou.

El actor estrenó en 2008 la película Red de mentiras, y al año siguiente fue premiado en el Festival Palm Spring International Film por la película Revolutionary road que protagonizó junto con Kate Winslet.

Asimismo, protagoniza los filmes El origen, dirigido por Christopher Nolan, y Shutter island, de Martin Scorsese, además de fungir como narrador del documental IMAX: Hubble 3D.

En 2011, el actor dio vida al fundador del Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), J. Edgar Hoover, que se muestra como un personaje controvertido. En esta película biográfica, Leonardo trabaja al lado de Josh Hamilton, Geoff Pierson, Naomi Watts, Kaitlyn Dever, entre otros, bajo la dirección de Clint Eastwood.

Al año siguiente, el actor estrenó la cinta Django unchained, dirigida por Quentin Tarantino. En el filme participan actores como Jamie Foxx y Christoph Waltz. Por otra parte, dio vida a "Jay Gatsby", en el remake basado en la obra literaria de Scott Fitezgerald, El gran Gatsby(2013), y que es dirigida por Baz Lurhamnn.

Asimismo, estrenó la película El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, basada en las memorias del mismo nombre de Jordan Belfort.

En 2014 en sociedad con Netflix produjo el documental Virunga en el que trató temas de los gorilas de África oriental, una especie en peligro de extinción.

Virunga, dirigido por Orlando von Einsiedel, sigue en República Democrática del Congo a un equipo de guardaparques, quienes se ven atrapados entre los cazadores ilegales, las milicias y los intereses económicos en el parque nacional más antiguo de África.

En 2016, finalmente fue galardonado con un Oscar a Mejor Actor, por su participación en la cinta The Revenant, dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Este 2019 participa en Érase una vez en Hollywood.