Famosos con corazón de condominio

Dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar y es por eso que varios famosos no dudan en gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están y lo mucho que desean pasar el resto de su vida con esa persona especial, sin embargo, el "vivieron felices para siempre" suele ser algo inalcanzable para estos artistas pues el "sueño de amor" que creían eterno les duras pocos años o incluso meses, pero ellos no se dan por vencidos y lo intentan dos, tres, cuatro o las veces que sean necesario, porque su corazón, como dicen coloquialmente, es de condominio.

La actriz Elizabeth Taylor pasó por el altar ocho veces con siete maridos, ya que con Richard Burton, a quien se considera su gran amor, se casó en dos ocasiones. Su primer cónyuge fue Conrad Hilton Jr. (un tío lejano de Paris y Nicky Hilton), el segundo, el actor Michael Wilding y el tercero, el productor de teatro Mike Todd. Después se casó con Eddie Fisher (cantante), en 1962 conoció al actor británico Richard Burton, durante el rodaje de Cleopatra, dos años después se casaron y en 1974 se divorciaron. En 1975 volvieron a contraer matrimonio y un años después se separaron por última vez. Los últimos dos maridos de la artista fueron el senador John Warner y Larry Fortensky, de oficio obrero. La actriz y cantante Jennifer Lopez ya ha pasado tres veces por el altar y se espera que lo haga una cuarta, ya que está comprometida con el exbeisbolista Alex Rodríguez. Antes se casó con el actor cubano Ojani Noa, el bailarín Cris Judd y el cantante Marc Anthony, con quien procreó a Max y Emme. La actriz Drew Barrymore ha pasado por el altar tres veces: primero en 1994 con el productor de cine Jeremy Thomas, con quien duró un año; en 2001 y durante el mismo periodo de tiempo, con el escritor y comediante Tom Green; y, por último en 2012 con el actor Will Kopelman, de quien se divorció en 2016. La actriz Kate Winslet ha contraído matrimonio tres veces. En 1998 y hasta 2001 con el director de cine Jim Threapleton, entre 2003 y 2011 con el también cineasta Sam Mendes y, desde 2012 esta casada con Ned Rocknroll, sobrino del magnate Richard Branson. Por su parte, la actriz Milla Jovovich, se casó por primera vez con el actor Shawn Andrews, en las Vegas, a escondidas; cuando tenía 17 años y él 21. Dos meses después se divorció. Volvió a dar el sí con el director Luc Besson, con quien se casó mientras filmaban la película El quinto elemento. En el 2009 contrajo nupcias con el cineasta Paul Anderson, con quien tuvo hijos. Pero quién se lleva la corona a la más enamoradiza es la legendaria actriz Zsa-Zsa Gabor, quien se casó 9 veces. Se dice que cambiaba de cónyuge cada 11 años. A sus 20 años se casó con Burhan Asaf Belge, aunque pronto lo cambió por el fundador de los famosos hoteles, Conrad Hilton (cuyo hijo se casó más tarde con Elizabeth Taylor). Sus siguientes maridos fueron: el actor inglés George Sanders, Herbert Hunter, Joshua Cosden y el diseñador creador de la imagen de la muñeca Barbie, Jack Ryan. Después de divorciarse de él, Zsa-Zsa pasó 6 años con el actor Michael O'Hara, y un par de semanas con el jurista Felipe de Alba. Pero al final encontró el amor con Frédéric Prinz von Anhalt, que fue su esposo durante los últimos 30 años de su vida. NO SE QUEDAN ATRÁS Tom Cruise ha estado casado con tres compañeras de profesión: Mimi Rogers, entre 1987 y 1990; de la cual se divorció al conocer a Nicole Kidman durante la filmación de la cinta Días de trueno, ellos estuvieron casados desde 1990 hasta 2001; y en el 2006 llegó al altar con Katie Holmes con quien duró seis años. El director de cine, Martin Scorsese se ha casado cinco veces. Su ultimo matrimonio fue en 1999 con la productora de televisión Helen Morris. Pero, antes que ella, pasó por el altar en cuatro ocasiones. La tercera de esas veces lo hizo con la actriz Isabella Rossellini, con quien contrajo matrimonio en 1979 y se divorció en 1982. Sus otras esposas fueron Laraine Marie Brennan, Julia Cameron y Barbara de Fina. El actor Gary Oldman ha buscado su "vivieron felices para siempre" en cuatro ocasiones, una de ellas con la actriz Uma Thurman, de 1990 a 1992. Sus esposas fueron las actrices Lesley Manville, la fotógrafa Donya Fiorentino y la cantante Alexandra Edenborough. Para el director James Cameron no hay quinto malo, y en esas ocasiones a buscado la felicidad al lado de su mujer ideal y al parecer la quinta fue la vencida. Entre sus esposas se encuentran la actriz Linda Hamilton, con quien tuvo una hija, Kathryn Bigelow, Gale Anne Hurd y Sharon Williams. Actualmente está casado con la también actriz Suzy Amis y con quien tiene tres hijos.