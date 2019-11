Destituyen a presidente del patronato de Cruz Roja en Madero

Fue desconocido Zenón Álvarez como presidente del patronato de Cruz Roja, en Madero y acusó que obedece a intereses políticos, al tiempo que negó que se haya embargado a la institución por la demanda laboral, puesto que en ningún momento algún actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, les notificó sobre procedimiento alguno.

Mencionó que en la reunión que sostuvieron el delegado estatal Rafael Salinas, con el alcalde Jonathan Ávalos, no se le convocó como representante de la institución.

"Creemos que claramente están dando un tinte político y aquí lo decimos claramente; Cruz Roja es un organismo internacional, tiene sus reglamentos, estatutos y todas las delegaciones tienen su autonomía, de tal manera que se considera una institución de asistencia privada y no debe imperar nada, ni injerencia del Municipio".

Dijo que el delegado no se "dignó" a visitarlos, pese a que se encuentran a unos cuantos metros de la Presidencia Municipal y no saben cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron.

Además, no se les ha depositado el recurso que corresponde a los cuatro meses de julio a septiembre, que provienen del porcentaje que les asignan de la Secretaria de Finanzas del Estado. Del plaqueo y los gastos mensuales son de 80 a 100 mil pesos y solo les dieron 20 mil pesos, pues se les dijo que el recurso se destinaría para liquidar la demanda.

Especificó que el recursos que reciben proviene principalmente de ese apoyo, aunque ellos también generan recursos de los servicios que otorgan y se reciben, también algunos donativos, pero en nómina se pagan 48 mil, de 30 a 35 mil en combustible, 10 mil en refacciones, 12 a 15 mil en material de curación, papelería y demás gastos.

En relación a las ambulancias, Zenón Álvarez, dijo que el delegado estatal les pidió que se entregarán en resguardo a Torreón para evitar el embargo, pero repitió que "no han sido señaladas, tocadas y no ha venido ningún funcionario de la Junta de Conciliación y no estoy de acuerdo en que se haya hecho eso".

¿Usted nos dijo que se las llevaron para revisión mecánica?, se le cuestionó y dijo: "Sí, eso fue porque nos dijo el delegado y luego nos hemos enterado que se ha declarado otra cosa, por eso estamos aquí para aclarar las cosas".

El entrevistado mencionó que él fue nombrado como presidente del patronato en el 2017 y terminó un periodo, luego permaneció un año y medio como interino en el cargo y el pasado 28 de octubre, la delegación nacional le otorgó el nombramiento, que también reconoció la delegación estatal y el jueves se enteró que en la reunión que tuvieron en presidencia, se le desconoció como presidente y decidieron que se conformara un nuevo consejo.

Ayer, acompañado de personal, familiares de ellos y voluntarios, permanecían afuera del edificio a la espera de reunirse con el alcalde y dependiendo de lo que se platicara, se determinarían las medidas a tomar.