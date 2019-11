Remueven a jueces y magistrados por nepotismo

Alrededor de 90 jueces y magistrados han sido removidos (rotados, dados de baja o suspendidos) por nepotismo, informó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entrevistado al término de la inauguración de la 14 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en Querétaro, reconoció que esta práctica era "una cultura", por lo que inició --desde hace 10 meses-- un análisis estado por estado para detectar estos casos.

"Sí, tenemos varios casos en los que ya ha habido suspensiones. Estamos en investigación, esperamos en los próximos meses tener ya resuelto también ese problema, estamos hablando de jueces y de magistrados", comentó.

Dijo que el análisis de la operación en cada entidad tiene un avance de 90% y que se estima que en dos meses esté completo.

Agregó que, aunque el nepotismo no es una práctica ilegal, sí está mal visto, por lo que algunos involucrados fueron cambiados de sede para no trabajar junto a sus familiares: "No era ilegal, era parte de una cultura, pero generaba una mala percepción del Poder Judicial y era importante solucionarlo".