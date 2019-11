El arte de la síntesis del ensayo Imágenes que narran la urbe

Fue la poesía la primera en tocar su puerta y de la que se enamoró por el brillo de su metáfora, fiel elemento que luego hizo parte del cuento, un segundo inquilino del que descubrió que había personajes e historias que se desmarcaban de la realidad y que le ofrecían un mundo de posibilidades. Después, el ensayo la enseñó a confrontar a los conceptos en busca de una síntesis sólida.

Fue prendida de este último género que Ángeles Sidartha Ochoa Contreras mereció este año el XXXI Premio Nacional de Cuento y Ensayo "Magdalena Mondragón", convocado por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Recién aterrizada a la ciudad de Saltillo (proveniente de Tecate, Baja California de donde es originaria), en la cual se llevó a cabo la premiación de certamen el día de ayer; la editora y escritora comentó que su ensayo titulado "Hemingway y Gelhorn: la historia de una influencia mutua", lo escribió pensando en que formaría parte de un libro de ensayos en el que abordaba el tema de la relación entre escritores y editores, tal es el caso de Gordon Lish y Raymond Carver. Aunque el escritor Ernest Hemingway y la periodista Martha Gellhorn, los cuales fueron matrimonio, rompían con esa relación puntual entre escritor y editor, Ochoa Contreras pensó que esta pareja podría encajar en su compendio debido a la gran influencia que ejercía el uno sobre el otro.

"Se trata del ensayo que no encajaba y que salió de repente. Porque (Hemingway) no fue su editor, pero (Martha Gellhorn) estaba frente a un monumento de escritor. Se convirtió en un ensayo aparte, y quedaba para esta convocatoria y lo mandé a un día que cerrara", relató.

Sobre el contenido del material dice "habla de la historia que tuvieron Martha Gellhorn, una periodista gringa, y Ernest Hemingway que fue su marido, pero siempre se les conoce a la inversa, Martha como la mujer de Hemingway. Ahí me llamaba la atención que Martha tenía un trabajo amplio de ficción, que yo jamás había escuchado hablar porque como periodista era bastante famosa y reconocida. Entonces a mí me llamaba la atención esta faceta de Martha que estaba escondida y leí a muchos académicos que hacían diversos estudios sobre su obra y casi todos se centraban en la influencia que tenia Ernest sobre ella".

En alrededor de 12 cuartillas la autora, aborda al personaje que representó Hemingway y lo cuestiona ante la figura de Martha Gellhorn, mujer que llegó imponer a este hombre que era calificado como indiscutible.

"Me parece que en muchos sentidos si es indiscutible, pero en otros no. Entonces el ensayo aborda justo esta relación como la que le es asignada a Martha sólo por ser la esposa de Hemingway. Como el preguntarse qué valor tiene eso en detrimento de su propia obra [...] Me obsesiona muchísimo Hemingway como narrador".

Pero como dicen que para escribir hay que leer, Sidartha Ochoa actualmente repasa libros sobre el realismo norteamericano.

"También estoy influida mucho por los autores pos modernos, por la filosofía pos moderna y pues entra también la filosofía contemporánea", compartió.