Tengo 'otros datos' sobre feminicidios: Homero Martínez

Sin precisar cifras, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera dijo que él tiene "otros datos" respecto a los casos de feminicidios en este municipio y señaló que ha solicitado el porcentaje de cuántas mujeres habitan en Ciudad Jardín así como el número de muertes violentas por razones de género, con el propósito de cotejar la información.

"La Alerta de Género, en Lerdo fue incluida a nivel nacional, yo les decía que me dieran un porcentaje de cuántas mujeres tenemos en Lerdo y cuántos feminicidios, que me los dieran exactamente para valorar el porcentaje, para saber de qué números estamos hablando, hasta ahorita no me han dado ese número, como dijo (Andrés Manuel) López Obrador, yo tengo otros datos", comentó.

Y sobre las declaraciones de la feminista y ahora subdirectora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Gómez Palacio, Sandra Sierra Limones, respecto a que el tema de los feminicidios en Lerdo ha sido desestimado por el presidente municipal, éste último aseguró que: "Sandra Sierra, ¿dónde está trabajando?, que me dé los datos oficiales, yo no tengo datos, denme datos y ya platicamos, si ustedes me dan datos oficiales platicamos, Sandra Sierra ahorita está trabajando ya en Gómez (en el Ayuntamiento)".

A inicios de este mes, una joven de 27 años de edad fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Del Valle de Ciudad de Lerdo, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca.

El cuerpo fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia de ley, la cual arrojó como causa de la muerte un shock hipovolémico consecutivo a heridas por arma blanca.

Asimismo, se informó que se activaron los protocolos establecidos en muertes violentas de mujeres, por lo que el personal del área de Feminicidios también trabaja en el caso.

Al respecto, el alcalde comentó que la Policía Municipal únicamente rinde informe a la Plataforma México que integra todas la bases de datos relativas a la seguridad pública nacional.

"La investigación la agarran otras instancias, no es competencia del Municipio ni del presidente, es una investigación que tienen que hacer las diferentes fuerzas policiacas, ahí está la Policía Investigadora, ahí está la Sedena".

Comentó que será este viernes cuando se lleve a cabo una reunión de seguridad con el Mando Único y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

Cabe señalar que Lerdo es uno de los 16 municipios de Durango con declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.

El objetivo de la AVGM, es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

Alerta de género