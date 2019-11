Denuncian falta de titular de Desarrollo Económico en Gómez

Pese a que han transcurrido ya dos meses y que se trata de un área fundamental para el crecimiento económico en la ciudad, la administración municipal de Gómez Palacio no cuenta todavía con titular de Desarrollo Económico.

La presidenta de la comisión de Desarrollo Económico en el Cabildo de Gómez Palacio, Estrella Morón García, dijo que se han revisado diversos perfiles y aseguró que se ha tratado el tema por parte de la presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, sin embargo, desconoció cuándo podría definirse a una persona que ocupe esta Dirección.

"Han sido varios, fueron cuatro, luego seis, han sido perfiles de diferentes áreas, propuestos por empresarios, por ciudadanos, obviamente se necesita a una persona que le sepa al área de Desarrollo Económico, que es muy importante, pero también debo reconocer que el personal que está en el área está haciendo muy buen trabajo", dijo la regidora del PRI.

Morón García admitió que resultó preocupante la renuncia del director apenas a una semana de su nombramiento, por lo que incluso tardó en convocar a las primeras sesiones de esta comisión, pero aseguró que el trabajo se ha mantenido en el departamento y que se han tenido distintas reuniones con los regidores involucrados en el tema.

"Claro que es importante contar con un titular porque Gómez Palacio es un lugar con mucha industria, hay muchos empresarios, no olvidamos eso, como comisión lo vamos a retomar, sí hemos tocado el tema con la presidenta, yo sé que está evaluando perfiles para que llegue el más indicado a esta área pero si recalco que no por no tener titular no han estado trabajando, se han estado realizando proyectos y actividades", comentó.

Juan Ávalos Méndez fue nombrado director de Desarrollo Económico el 2 de septiembre y una semana después presentó su renuncia, que fue aceptada.