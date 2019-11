'Resucitarán' a James Dean en película

La tecnología y el cine han logrado grandes proyectos que han marcado la historia del séptimo arte, y ahora parece que esta mancuerna volverá a hacer mágica, como la que logró en la cinta El irlandés, de Martin Scorsese, donde gracias a efectos especiales sus protagonistas, Robert De Niro, Al Pacino, lucirán como en sus años mozos.

Y ahora James Dean "resucitará" en una cinta sobre la guerra de Vietnam que contará con esta desaparecida leyenda del cine en su elenco gracias a la recreación digital y la gran perfección alcanzada por los efectos especiales, informó ayer el medio especializado The Hollywood Reporter.

Finding Jack es el título de esta película que recuperará en la pantalla grande a Dean, quien murió en 1955 a los 24 años en un accidente de automóvil.

Anton Ernst y Tati Golykh, por medio de su compañía Magic City Films, serán los directores de esta película que cuenta con la aprobación de los herederos de Dean y en la que el icónico protagonista de East of Eden (1955), Rebel Without a Cause (1955) y Giant (1956) aparecerá con un papel secundario.

"Nos sentimos muy honrados de que su familia nos apoye y tomaremos todas las precauciones para asegurar que su legado como una de las estrellas del cine más épicas hasta hoy permanezca firmemente intacto", dijo Ernst.

"Su familia lo ve como su cuarta película, una cinta que nunca llegó a hacer. Nuestra intención es no decepcionar a sus fans", añadió.

Las compañías de efectos especiales Imagine Engine y MOI Worldwide trabajarán codo con codo para lograr "una versión realista de James Dean", según los responsables del proyecto.

Con un guión de Maria Sova que adapta la novela homónima de Gareth Crocker, Finding Jack se basa en los miles de perros militares que fueron desplegados durante la guerra de Vietnam y que fueron abandonados tras el final del conflicto.

La preproducción de esta película comenzará el 17 de noviembre y la intención del equipo es que se estrene el próximo año en torno al 11 de noviembre, una jornada festiva en Estados Unidos en la que se celebra el Día de los Veteranos.

Diane Warren, nominada en diez ocasiones al Oscar a mejor canción pero que nunca se ha llevado una estatuilla de la Academia de Hollywood, compondrá un tema para esta cinta.

Además, el compositor Laurent Eyquem se encargará de crear la banda sonora de Finding Jack.