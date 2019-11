Sin reportes de DiDi en la región lagunera

Aunque la plataforma DiDi comenzó a operar oficialmente en Torreón, en Gómez Palacio no se tienen reportes de que se pretenda brindar este servicio ni se han registrado ya quejas por la operación de su similar Uber.

"No tenemos nada de esta nueva plataforma aquí, no sé ni de dónde vendrá pero no hemos tenido, hasta ahorita, ningún reporte", dijo Armando Ramírez Barley, subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, "Uber tampoco está entrando, vienen, dejan pasaje y se regresan libres, vacíos, porque no hay permiso para que estén trabajando".

El funcionario estatal dijo que hace unos meses, cuando el servicio de Uber alcanzó gran popularidad en Torreón, se registraron algunos casos en Gómez Palacio y hubo algunas detenciones de vehículos, sin embargo, indicó que fueron cerca de siete unidades y ya no se han tenido más problemas con ellos.

Refirió que, al brindar el servicio público sin concesión, los vehículos particulares reciben distintas sanciones, de acuerdo al Reglamento de Transporte.

"A la hora de que lo pagaron, comentaron que no tenían conocimiento de que no podían trabajar, pero al momento que viene un particular a brindar un servicio público y no traen permiso del estado, se amerita una sanción hacia ellos", comentó.

Dijo que hay operativos permanentes en la región lagunera de Durango para mantener en regla a los concesionarios, tanto los camiones como los taxis, del transporte público, pero también se toman medidas en caso de detectar alguna unidad particular que presta servicio público.

Aplicaciones