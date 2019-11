Britney Spears combate sus problemas con yoga en bikini

Britney Spears compartió una rutina de ejercicios aéreos estilo yoga que realiza acompañada de un entrenador personal.

La "Princesa del pop" practica sus poses, que ella asegura le ayudan a enfrentar sus problemas de autoestima, ataviada con un bikini color turquesa.

"El lenguaje corporal lo es todo, la forma en que habla y cuidas de ti mismo puede afectar tu estado de ánimo… tengo problemas de autoestima entonces me estiro…estas poses me ayudan todos los días a ser más fuerte y es bastante divertido hacerlos…Me siento tan diferente cada vez que hago esto, porque no estoy tan acostumbrada a sentir mi espalda tan expuesta", escribió la intérprete de Toxic.

Con esta publicación la cantante deja más que claro que a pesar de ya no estar tanto tiempo, ni tan seguido, en los reflectores por sus escándalos, aún sigue trabajando en sus problemas personales y de autovaloración.