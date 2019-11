El asesinato de nueve integrantes de la familia norteamericana y mormona LeBarón impactó en estos días al mundo entero.

De acuerdo con información nacional fueron acribillados en los límites entre Sonora y Chihuahua.

El terrible acto generó tristeza y enojo entre muchos usuarios de redes sociales, entre ellos algunos famosos como Mauricio Castillo quien externó que: "Hoy da pena ser mexicano, o más pena.

Sentimientos encontrados, triste, pero encabronado. Pero nadie tiene la culpa... al menos en esta administración".

La actriz Laisa Wilkins dijo que se encontraba muy triste por lo ocurrido.

"Duele el alma. Lo lamento. Es escalofriante lo sucedido a la Fam. #LeBaron. Mujeres y niños acribillados, y así como a ellos esto le sucede a miles de inocentes que no tienen medios o fuerza para gritar.

"Con miedo veo que esto no se detiene y con miedo veo el país en el que vivimos", posteó Wilkins.

Gael García Bernal dijo que le daban ganas de clausurar el país a cada rato.

"Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario, carajo. Qué tristeza".

García Bernal pidió además al presidente López Obrador que asuma responsabilidades ante lo suscitado.

"Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo", sostuvo.

Por su parte, Claudia Lizaldi renegó de los políticos y de los mexicanos que odian a otros mexicanos.

"Yo no sé, nunca entenderé quién gana en él -todos vs todos- México, este hermoso país lleno de gente buena una odiando a la otra, políticos que no hacen su trabajo, ni éste, ni el otro, palabras que no logran más que poner todo en un peor lugar".