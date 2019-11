Martin Scorsese aclara crítica sobre Marvel

El cineasta estadounidense Martin Scorsese lamentó que actualmente el cine enfatice lo comercial, pues resta oportunidades para cualquiera que sueñe con hacer películas o que recién esté empezando.

Luego de su declaración en la que afirmó que los filmes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) son como "parques temáticos", el realizador de la cinta El irlandés escribió una columna en The New York Times en la que aclaró su postura: "No me interesan por cuestión de gusto personal y por razones generacionales".

"El estado actual del cine. Para cualquiera que sueñe con hacer películas o que recién esté empezando, la situación en este momento es brutal y muy hostil para el arte. Solo ya el hecho de estar escribiendo esto ya me llena de una terrible tristeza", escribió.

El director explicó que se tienen dos campos separados: Hay entretenimiento audiovisual mundial y hay cine, "de vez en cuando se superponen, pero eso se está volviendo cada vez más raro. Y me temo que el dominio financiero de uno se esté usando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro". Sobre las películas de Marvel, refirió que están hechas por personas de considerable talento y arte, "se puede ver en la pantalla. El hecho de que las películas en sí no me interesen es una cuestión de gusto y temperamento personal".

El cineasta explicó que entiende el cine de otra manera, pues cuando era joven creció con las películas de Alfred Hitchcock, que en su época pudieron considerarse como "parques temáticos", aunque no era su característica principal. "Si hubiera alcanzado la mayoría de edad en un momento posterior, podría haberme emocionado con estas imágenes y tal vez incluso hubiera querido hacer una, pero crecí cuando lo hice y desarrollé un sentido de películas, de lo que eran y de lo que podrían ser, que estaban tan lejos del Universo Marvel como nosotros en la Tierra estamos de Alpha Centauri", indicó.

Scorsese puntualizó que, para él, los directores que llegó a amar y respetar y para sus amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que él, el cine trataba de revelación estética, emocional y espiritual.

"Se trataba de personajes: la complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en que pueden lastimarse unos a otros y amarse, y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos", puntualizó. El cineasta insistió que en ese entonces se trataba de confrontar lo inesperado en la pantalla y en la vida, que se dramatizaba e interpretaba, se trataba de ampliar el sentido de lo que era posible en la forma de arte; "y esa era la clave para nosotros: era una forma de arte".

En ese sentido, lamentó que actualmente el cine enfatice el enfoque comercial, pues está muy "investigado por el mercado, probado por el público, examinado, modificado, revendido y remodificado hasta que esté listo para el consumo".

La razón por la cual es importante expresar su postura respecto a las películas de Marvel, dijo que es que el panorama que enfrenta el cine de autor es cada vez más difícil para su exhibición, porque las salas están "llenas de imágenes de franquicias.