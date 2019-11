'No hay catálogo en Televisa': Lucero

Lucero considera que la difamación y la calumnia es de lo peor que pueden hacer las personas, pero ella asegura sentirse protegida ante los chismes gracias a su buena reputación y que sus actos avalan su personalidad, por ello no importa que la gente sea chismosa respecto a su vida personal y laboral.

"De pronto aparece alguien diciendo un chisme de cuarta, lo demandaría, pero creo que no tenga ni un peso partido a la mitad, para qué pierdo el tiempo con un chisme de vecindad", menciona.

Respecto al supuesto catálogo de actrices de Televisa que se supone prestaban servicios sexuales, Lucero aseguró que todo es una mentira y que alguien seguro lo inventó en un momento que no tenía nada que hacer. "Es una leyenda urbana, yo nunca lo vi, ¿quién lo vio?, no existe, afortunadamente nunca estuve en un catálogo de nada ni en la necesidad, nunca me dediqué a las drogas, prostitución ni al alcohol, nunca he hecho algo que me avergüence a mí o a mis hijos, nunca pertenecí a eso, me da risa, es una nacada y una bobería".

Ella asegura que gracias a la comunicación que tiene con sus hijos los protege de pensar que esas cosas son verdad, además, agrega que siempre les cuenta las cosas y les inculca valores y principios para no difamar a los demás como lo intentan con ella.

"A ellos siempre les enseñé quién es su mamá, entonces cuándo ven estas cosas como el supuesto catálogo o las fotografías de mi rostro mal editadas sobre un cuerpo desnudo ellos saben que no es cierto, saben que no es su mamá", explica.

La intérprete de Sólo me faltabas tú considera que contra los chismes y las fake news, sobre todo en las épocas de redes sociales, no se puede luchar, por ello no demanda, pero que tampoco es algo que le quite el sueño.

"¿Me molesta? Claro que sí, pero no me la paso pensando todo el día en eso, los ardidos y amargados siempre existieron, si te ves bien te critican y si no es que estás horrenda, siempre hay gente que va a querer atacar lo positivo y hay que evitarlas, bloqueo las cosas negativas de mi vida, las críticas se me resbalan, me dan igual", aclara.

Lucero asegura que no descarta la posibilidad de hacer nuevamente telenovelas, pero que por el momento no le llega un proyecto que ella considere adecuado y que no encuentra un papel que la enamore y que le encante.

"Ahorita está complicado porque estoy enfocada a la música, no digo que nunca haré novelas, me encantaría, la gente quiere ver a Lucero actuando, la actuación es parte de mi carrera, nunca estoy cerrada, me encanta que me lleguen proyectos, agradezco siempre que piensen en mí para protagonizar una historia", dice.

Lo único que descartaría en su vida profesional, confiesa, es hacer teatro porque lo considera un poco repetitivo, cansado y complicado.

"El teatro es hacer lo mismo todos los días, me parece agotador, cuando todos descansan el del teatro trabaja, además en la música puedo hacer mejor manejo de mi agenda y mi repertorio, en el teatro no hay manera, menos si estás en temporada, prefiero novelas televisivas y la música".

Lucero lanzó su tercer álbum con banda llamado Sólo me Faltabas tú donde tiene duetos con Melendi, Carlos Rivera, Luis Fonsi, Los Recoditos, entre otros.

"Hay que crecer y evolucionar junto con el público y la gente, se suman generaciones y por ello decido hacer este disco acompañada de artistas actuales del mundo de la música, además son grandes amigos, el dueto con Rivera es una canción escrita para él, a Melendi le hice la propuesta y me pidió cantar con banda, así que hicimos el dueto, es un tema de él que ya es famosa", comenta.

Lucero dice que le canta al amor en su último disco porque piensa que los problemas del mundo son por falta de él, además siente que la poca tolerancia y respeto, aunado a la sobrepoblación que se vive en el planeta, hace que las cosas sean más complicados.

"Me preocupan muchas cosas del mundo, pero si pasamos la vida preocupados por lo que no podemos resolver en el próximo minuto nos estresamos de más, todos debemos hacer conciencia de lo que afecta al planeta y ayudar un poco, creo que la inseguridad es un problema mundial, cuántos lugares divinos y turísticos de pronto sufren atentados terribles, creo que tiene que ver con que somos muchos en este planeta y que cada vez somos más egoístas", declara.

"La novia de América" comenta que le encantaría volver a cantar balada porque son sus orígenes en la música, pero que todo será a su debido tiempo, probablemente, dice, su próximo proyecto musical será sobre pop y llegará para celebrar sus 40 años de carrera.

"Todos vivimos de prisa, terminamos en un proyecto y ya queremos iniciar el otro, en mis 40 años de carrera no sé dónde me presentaré, quizá en Bellas Artes, aunque me digan 'no, no puedes cantar ahí porque no eres de ópera', creo que al final uno debe hacer lo que le guste sin pensar en el qué dirán, no lo he planeado, pero a lo mejor sí, además estoy contenta porque en toda mi carrera no me arrepiento de nada", menciona.