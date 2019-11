Itatí Cantoral, una 'maldita marginal'

urante años se ha considerado a Itatí Cantoral ícono de las telenovelas mexicanas por sus personajes de villana; uno de los más reconocidos es el de "Soraya Montenegro" en "María la del barrio".

Ahora la actriz considera que en su búsqueda de nuevos proyectos, en lugar de gritar "¡Maldita marginal!" -frase que "Soraya" le decía a "María" (Thalía) en la telenovela de 1995-, es ella la "maldita marginal" en "Se rentan cuartos" el nuevo sitcom que protagoniza.

"Así es la vida del actor, retos y más retos, probarte que puedes hacer cosas que no creías que harías. Si a mí en mis inicios me hubieran dicho que haría comedia, no lo creería, pero ahora es algo que me tiene emocionada, aunque eso implique que ahora sea yo la maldita marginal", expresó Cantoral entre risas en entrevista con EL UNIVERSAL.

Itatí adelantó que incluso habrá un capítulo del programa dedicado a "La maldita lisiada".

En este nuevo show que se transmitirá a partir de este miércoles por el canal Comedy Central, Itatí dará vida a Graciela Garza de la Garza y más Garza, una acaudalada mujer y madre de familia de Monterrey que, tras el divorcio, queda en la ruina y regresa a una de las propiedades de su ex marido, una casa vieja y abandonada en la que además viven el hijo no reconocido de su expareja y sus amigos pandilleros.

"Moría por hacer un sitcom como éste, tanto que no me importó hacer casting o incluso dejar mis vacaciones y mi vida en Texas al lado de mis hijos, sabía que esto era un gran reto que quería asumir y probar que también puedo ser una actriz cómica".

Para la actriz de 44 años, ser parte de este proyecto le ha dado oportunidad de acercarse a un público diferente, uno lleno de jóvenes y adolescentes, el cual ya disfrutaba de su trabajo a través de los memes de su personaje "Soraya Montenegro" que inundan las redes sociales.

"Siempre he pensado en esa frase que dice: 'renovarse o morir'. Para mí es padre poder ir con lo que está pasado, Comedy Central es un canal muy de chavos y ver este tipo de programas es muy padre porque te ayuda a salir de la depresión o el estrés de un día pesado o la angustia".

El ánimo que Cantoral siente por seguir aprendiendo y llegar a nuevas audiencias fue lo que la hizo estar en este proyecto que, dijo, le ha despertado el interés por estudiar de manera más profesional sobre comedia.

Otra forma de hacer reír. La actriz consideró que la comedia cada vez adquiere mayor relevancia en el público y hoy se hace de manera distinta a cuando ella inició su carrera profesional hace más de dos décadas.

"Ahora la comedia es de otra manera, se trata de ridiculizarse a uno mismo, de burlarse de uno, eso me parece difícil, me quisiera meter a unas clases de stand up. Creo que la comedia es súper interesante. No soy comediante, pero yo sólo salgo y hago el ridículo y vuelvo a hacer el ridículo y entrego lo mejor de mí y como a mi personaje siempre se le va la onda, pues no me importa, es una experiencia distinta", explicó.

Este show, en el que también participan Paco Rueda, Armando Hernández y Carlos Espejel -quien además dirige las escenas- se graba con público en directo, una manera de trabajar que Itatí no había hecho antes y que, dijo, también la refresca como actriz, porque debe estar doblemente preparada.

"Una de las emociones más grandes que para mí tiene este proyecto es la manera en la que está hecho, porque aunque esté grabado, hay público en el foro y si no se ríen de tus diálogos, algo estás haciendo mal, es decir, te das cuenta si el chiste está funcionando o no de manera inmediata, eso es algo que no te dan los melodramas ni el cine".

Para su primera temporada, "Se rentan cuartos" contará con 10 capítulos y en cada uno de ellos tendrá a un invitado especial, entre los que destacan Anabel Ferreira y Pedro Sicard.