Revive Panteón Municipal de Lerdo por Día de Muertos

Con música a todo volumen, rezos, ofrendas y flores, fue como cientos de familias honraron a sus fieles difuntos en el Panteón Municipal de Lerdo, uno de los más antiguos de la Comarca Lagunera, y que guarda miles de historias de vida que empezaron a ser contadas desde la entrada al cementerio.

Una de los relatos, es el de doña Esperanza, quien desde hace 40 años visita a José María, su esposo. A paso lento, apoyada de un bastón y del brazo de su hija María Guadalupe, la mujer de 84 años cuenta que nunca se volvió a casar, pues siente que su marido "la vigila" y que está al pendiente de ella y de sus nueve hijos. "Hasta que Dios me de licencia aquí voy a estar", dijo.

Como doña Esperanza, familias enteras abarrotaron el Panteón Municipal desde temprana hora para celebrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana y que según la Unesco, se trata de un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido, además de que implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos para convivir con sus seres queridos.

"Es una fiesta, es la fiesta mexicana", gritó ayer un hombre que caminaba por los pasillos del camposanto de Lerdo mientras cargaba una pala, una escoba y una cubeta con agua.

Para esta celebración colorida y llena de simbolismos, los visitantes adornaron las tumbas con flores, globos y alimentos, además de que aprovecharon para retocar imágenes religiosas del Divino Niño, Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, entre otras.

Hay quienes incluso, rompieron en llanto cuando comenzó a sonar alguna melodía que en vida le gustaba a sus seres queridos.

"Hermoso Cariño que Dios me ha mandado...", "Adiós, adiós, adiós, mi vida me despido para siempre, hasta nunca vida mía tal vez ya no vuelva a verte..." y "la barca en que me iré lleva una cruz de olvido..." son algunas de las canciones que corearon los asistentes mientras realizaban la limpieza de las lápidas y degustaban algunos alimentos.

En el cementerio se habilitaron 18 pilas de agua para que la ciudadanía pudiera hacer uso de ellas, además de que personal de la Secretaría de Salud entregó abate en los accesos principales del cementerio y proporcionó información para evitar la reproducción de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya.

Durante el 1 y 2 de noviembre, la Dirección de Protección Civil Municipal indicó que se registró una afluencia de más de 20 mil personas.