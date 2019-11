Rafael Nadal se retira del Masters de París por problema físicos

Debido a problemas físicos, el tenista español Rafael Nadal se retiró del Masters 1000 de París sin jugar las semifinales, por lo que el canadiense Denis Shapovalov será quien este domingo dispute el título.

Previo al inicio del choque de semifinales, Nadal sintió una lesión abdominal en el calentamiento y, tras la revisión médica, la recomendación fue no jugar las semifinales, lo que obligó a su retiro.

“En uno de los últimos saques en el entrenamiento sentí algo en el abdominal, lo que no me permite servir al nivel que me gustaría y además había riesgo de aumentar el problema”, dijo el mallorquín en rueda de prensa.

Aunque lo volvió a intentar, el dolor se mantuvo, “en la ecografía se aprecia un pequeño desgarro. Probé después, pero seguía sintiendo dolor”, explicó el jugador.

Además de perderse la semifinal, habrá que esperar el reporte médico oficial y el tiempo de recuperación del mallorquín, pues del 10 al 17 de noviembre se disputará la Copa Masters y una semana después la fase final de la Copa Davis.

Tras la salida de Nadal del certamen parisino, Denis Shapovalov clasificó a la final sin jugar y enfrentará al serbio Novak Djokovic, quien más temprano derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov por parciales de 7-6 (7/5) y 6-4.

Nadal asumirá este lunes el número uno del mundo, posición que estaría en juego en las ATP Finals si el español, de 33 años, se recupera y puede participar en el último torneo del año.