Esperan el regreso de 'Hopper'

La serie más vista de Netflix, Stranger Things, va camino de su cuarta temporada que fue anunciada a través de un misterioso teaser y de una advertencia "Ya no estamos en Hawkins".

Ahora, la compañía ha revelado que tiene preparada una sorpresa para los fanáticos de la serie este 6 de noviembre.

Netflix ha compartido a través de su cuenta The See What , una toma falsa perteneciente a la tercera temporada de Stranger Things. En ella aparece David Harbour, quien da vida a "Hopper", tratando de aguantar la risa durante una escena junto a Finn Wolfhard ("Mike Wheeler") y Millie Bobby Brown ("Once").

"Si te ha gustado esta toma falsa de la tercera temporada, espera a ver lo que Stranger Things tiene preparado para ti el 6 de noviembre", se lee en el texto de la publicación.

El gigante del streaming no ha dado más detalles acerca del contenido de esta sorpresa, por lo que los fans no descartan que pueda tratarse de alguna nueva información sobre la nueva temporada.

Sin embargo, la cuenta de Twitter de los guionistas de la popular serie, @strangerwriters, lleva tiempo hablando sobre la secuencia de tomas falsas de la temporada pasada, que prometieron publicar cuando la cuenta alcanzará los recientemente superados 500 mil seguidores.

Todo parece indicar, que la sorpresa preparada para la fecha fijada en este mes, tendrá más relación con las tomas inéditas que con la cuarta temporada de Stranger Things. La nueva temporada comenzará su producción a finales de este año, por lo que aún no tiene fecha de estreno.