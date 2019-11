Serradilla está comprometida

Ana Serradilla se encuentra feliz y enamorada de su actual pareja Raúl Martínez Ostos, de quien confirmó su noviazgo hace más de un año, pues así lo declaró durante una entrevista en la que además reveló que está comprometida.

La protagonista de Cansada de besar sapos mostró su anillo de compromiso que le dio el exesposo de la actriz Martha Cristiana, madre de sus dos hijos.

"Sí, es verdad", afirmó al ser cuestionada por los medios durante la alfombra roja de la celebración de los 20 años de Vogue.

La actriz se abrió y habló de lo plena que se siente por planear su boda.

"Estoy feliz, feliz como nunca en mi vida", comentó Serradilla quien no quiso revelar más detalles sobre cuándo y dónde planean llegar al altar, pero sí declaró que se quieren casar en México el próximo año.

"Todavía estamos afinando todas esas cosas", declaró.

Además, comentó que quiere que su enlace sea algo muy íntimo, por lo que señaló que la prensa no estará invitada.

Aunque al evento asistió acompañada de su novio, él no desfiló sobre la alfombra roja, ya que no se siente cómodo frente a las cámaras, así lo explicó la actriz.

"Él no se dedica a esto y se entiende, yo lo respeto muchísimo porque él está en el medio financiero que no tiene nada que ver con esto, es una figura pública pero de otro rubro (…) me acompaña mucho a mis eventos, pero también sabe darme mi lugar en lo mío", explicó la actriz de Doña Flor y sus dos maridos.