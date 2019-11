Roban 24 mil dólares de camión de valores en CDMX

La Procuraduría Capitalina investiga el robo de más de 24 mil dólares, dinero que según el denunciante "desapareció" de un camión encargado de trasladar valores a distintos bancos de la ciudad, aparentemente uno de los operadores de vehículo perteneciente a la empresa SEPSA, fue el responsable, pues al día siguiente de que se reportara el hecho, no se presentó a trabajar.

El atraco se registró el pasado 27 de septiembre, según la narrativa de hechos que el apoderado legal de BBVA Bancomer interpuso en la Procuraduría Local, a una de sus sucursales -ese día- debió llegar un embalse con la cantidad de 24 mil 760 dólares que aparentemente, eran de un cliente, el abogado argumentó que apenas denunció el hecho porque fue reportado el miércoles 30 de octubre por el afectado.

Una vez que se hizo la denuncia, los agentes de investigación se pusieron a trabajar y entrevistaron a los guardias que el 27 de septiembre tripularon la unidad blindada, la cual fue detectada y ubicada de inmediato debido al registro de las bitácoras de salida; fueron estos quienes refirieron que el día de los hechos, el encargado de conducir el pesado camión los invitó a desayunar a un negocio familiar.

Mientras estos degustaban los alimentos, el chofer, identificado como Alan, aparentemente sustrajo el embate sin que sus compañeros de trabajo se dieran cuenta. Luego, dijeron, siguieron la ruta establecida por lo que no sospecharon nada, sin embargo les llamó la atención que Alan no regresara a trabajar y no fue hasta el miércoles pasado que los citaron a declarar, que se percataron de lo sucedido.

Por este hecho, la Procuraduría Capitalina inició la carpeta de investigación, FBJ/BJ-1/UI 3S/D/20887/10-2019 por el delito de robo. De inmediato se dirigieron a los domicilios que la empresa SEPSA tiene del chofer y presunto responsable del atraco, al llegar no encontraron a nadie, sus vecinos refirieron que de "manera urgente", se mudaron de casa sin dar explicación alguna.

La búsqueda de las autoridades se extendió hacia el estado de Veracruz, donde aparentemente el sospechoso es originario, sin embargo, hasta el momento no se han tenido pistas de su paradero.

Mientras tanto, la empresa de traslado de valores SEPSA, pagó una garantía en depósito a BBVA Bancomer por el faltante, para así evitar una demanda contra ellos al tiempo que está brindando todas las facilidades para la captura del chofer que escapó con los 24 mil dólares.

El resto de los compañeros, a quienes el sospechoso engañó con un desayuno, fueron sancionados por la empresa, pues a decir de los protocolos de actuación de la misma faltaron en el desempeño de su trabajo, ya que tienen estrictamente prohibido cambiar de su ruta determinada por un aparato GPS, una vez que se les encarga la repartición de bienes de empresas a las que les prestan los servicios.