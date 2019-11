Nuestro Recomendado

La cantante y compositora española Buika ofrecerá el 3 de noviembre un concierto en Ciudad de México en que presentará un nuevo repertorio que mezcla diversas corrientes musicales para romper barreras y crear un “antídoto contra la insipidez”. María Concepción Balboa Buika (Palma de Mallorca, 1972) dijo haber nacido en una época en la que “había que identificarse con sonidos”.

“De cierta manera no podías ser todo. La totalidad asustaba. Si tú eras (seguidor del) ‘heavy metal’ en mi tierra, tenías que dejarle el cabello largo y ponerte chaquetas de cuero y camisetas con dibujos muy feos”.

Pero indicó que su madre, originaria de Guinea Ecuatorial al igual que su padre, le enseñó a abrazar toda música, independientemente de su origen.

“Ella venía de una tribu que no entendía de ‘heavy metal’ ni de rock. Toda la música la escuchaba igual porque en ella no hubo esa intoxicación social que dictaba que si tú eras una mujer decente que iba a la iglesia y eras buena y pura, no podías escuchar ‘heavy metal’ porque supuestamente venía del infierno y esas tonterías”, narró.

Consideró que la mayoría de la gente vive una cierta “mutilación de los sentidos” al identificarse con aspectos de su propia cultura “por ser buenas personas, por sentirnos defendidos, arropados”.

“Pero creo que esos son pequeños estigmas que tenemos que ir borrando de nuestro código. Creo que hoy podemos estar enamorados de esto y de lo contrario.

Y creo que mi música es exactamente eso: un antídoto contra la insipidez”, manifestó la también productora. Buika dijo sentirse libre de cantar cualquier canción en cualquier parte del mundo. “Para mí todas las músicas son mis músicas. No siento que por no ser mexicana no tengo derecho a cantar rancheras”, ahondó.

Reconoció que sus orígenes la han marcado “a fuego, como se marca a las bestias”.

“Mi familia de Guinea Ecuatorial me decía ‘tú eres española”, los españoles me decían ‘tú eres africana’, y nunca encontré identidad”.

La artista cuenta con una carrera que suma siete discos de estudio y premios en diferentes partes del mundo, entre ellos un Grammy Latino en 2010 por el álbum “El Último Trago”.

Discografía

-Deadbeat, 2018 (Single - 22 de junio).

-Para mí, 2017