Air Supply quiere dejar huella

Han pasado 45 años desde que Air Supply comenzó a escribir su historia en el mundo de la música, tiempo en el que ha forjado una carrera de éxito y ahora sueña con que su legado no solo permanezca vigente, sino que trascienda a las nuevas generaciones como ocurrió con The Beatles o Frank Sinatra.

Aunque la agrupación australiana no sabe si hay una fórmula o una receta mágica para ello, lo cierto es que en estas más de cuatro décadas de trabajo lo único que ha hecho es disfrutar lo que mejor sabe hacer, que es su música, la cual es su carta de presentación en todo el mundo. "Muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que te hace trascender en el tiempo y no se sabe; tenemos una gran cantidad de canciones que se han expandido a las nuevas generaciones a través del tiempo y eso nos agrada", dijo en entrevista Graham Russell, quien junto a Russell Hitchcock conforma el dueto.

"Escuchamos la música de The Beatles o Frank Sinatra tan actual, pero a la vez nos hace recordar épocas anteriores y sigue encantando, así que nosotros esperamos también trascender en el tiempo como ellos", abundó.

Pero esto no significa que los cantantes busquen compararse, sino que lo que siempre desean es poder romper las barreras del tiempo y ser recordados por la música.

Sin duda, el dueto sigue conquistando los corazones con sus canciones románticas, las cuales ahora lo hacen regresar a la Ciudad de México, donde este 31 de octubre ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional.

"Vamos a cantar todos los viejos éxitos que nos han reunido. Obvio que también tocaremos dos o tres nuevas canciones. Va a ser una buena tarde", garantizó el músico, quien calificó como increíble volver a estar en México, país al que le tienen gran cariño.

"Estar en este recinto, uno de los más grandes del mundo es un gusto, además de que es uno de nuestros favoritos", explicó el intérprete esbozando una sonrisa, al tiempo que recordó que el público mexicano siempre ha sido muy cálido con ellos. "Amamos a la gente, porque es romántica".

La relación entre México y el grupo ha sido increíble durante años, ya que la gente se siente conectada con su propuesta musical.

"Han pasado los años y han llegado nuevas historias musicales, pero la de nosotros sigue e incluso es fabuloso ser parte de la banda sonora de su vida.

"Siempre estamos felices de estar en un país como México lleno de creatividad, pero también de mucho romanticismo", abundó Russell, quien agregó que ahora con su nueva producción The lost in love experience no solo apostaron por la música, sino por las letras, pues desean mantener su esencia.