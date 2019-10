Mostrarán 30 años de trayectoria de Café Tacvba en documental

Los 30 años de historia de la banda mexicana Café Tacvba se presentarán condensados en un documental de National Geographic perteneciente a la serie Bios: Vidas que marcaron la tuya en el que saldrá a la luz información desconocida hasta el momento.

Esta producción, que ya dedicó un capítulo al cantautor argentino Gustavo Cerati, se centra en dar cuenta de la carrera de grandes artistas desde un punto de vista humano incluyendo a familiares y amigos de los miembros de la banda, en este caso, y acompañándolos en sus conciertos.

En un Foro Roma, en el centro de Ciudad de México, completamente decorado para la ocasión y abarrotado de seguidores y medios de comunicación, se presentó el tráiler de la producción que se estrenará el próximo 10 de noviembre y en el que se pudo entrever que los espectadores podrán adquirir una visión mucho más cercana de la banda.

"Saber que los primeros documentales habían sido de personas como Cerati y que nos tomaran en cuenta para la siguiente temporada se me hizo un honor. (...) Me encanta la historia del rock en español y ver documentales es forma de conocer cosas que de otra manera no puedes llegar a ellas", detalló Joselo Rangel, guitarrista de la banda.

Lo hizo durante la presentación de documental, acompañado de Rubén Albarrán, Quique Rangel y Meme del Real.

Ellos son la primera banda a la que "Bios" dedica un capítulo en el que se rememoran numerosas anécdotas de su trayectoria, algunas de las cuales fueron comentadas durante el evento por Fernando Semenzato, responsable de la producción de National Geographic y Nat Geo Kids en Latinoamérica.

Semenzato también quiso saber cómo se siente Rubén con respecto a haber sido invitado a cantar en conciertos de Soda Stéreo, cuyo cantante -precisamente Gustavo Cerati- falleció en 2014 y al cual parte de la crítica consideró que Rubén puede querer sustituir.

"Nunca me importaron las críticas. En la secundaria me dijeron que cantaba feo y lo hice igual. (...) Para mí es un gusto compartir con los integrantes que todavía viven, espero que sea el inicio de una relación hermosa", aseguró Rubén.

Y esta es una línea que siempre ha seguido Café Tacvba, la irreverencia y la libertad creativa. Esto implicó que al principio de su carrera, al no tener éxito en México, tuviesen que irse a países como Chile o Argentina, donde pronto cobraron el suficiente protagonismo como para que el público mexicano quisiera tenerlos de vuelta.

"Seguimos siendo libres y nos funciona. Cuando hemos querido hacer año sabático lo hemos hecho aunque haya ofertas de tocar en algunos lugares. El público se da cuenta cuando haces algo forzado.

(...) Se acercan a nosotros porque tenemos esa libertad y lo hacemos de corazón a pesar de los 30 años", concretó Rubén Albarrán.

El músico incluso hizo referencia a la situación de altos niveles de violencia en México, explicando que, según él, "los militares no están en el narcotráfico, están donde están los proyectos del presidente de México. Es un momento en el que debemos ponernos en acción, despertar de verdad", pidió a su público.

La banda, que debe su nombre a un café del Centro Histórico de Ciudad de México, demostró recientemente con el lanzamiento de su segundo MTV Unplugged que todavía queda Café Tacvba para rato.