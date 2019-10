Liam Gallagher recibirá premio como icono del rock

El cantante británico Liam Gallagher será reconocido con el premio Rock Icon en los MTV EMA 2019, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre próximo en Sevilla, España.

Durante la gala, Gallagher interpretará un éxito de su época con la banda Oasis y otra de su álbum como solista ¿Why me? Why not, que incluye los sencillos One of us, Schockwave, The river y Once.

"La enorme historia musical que tenemos con Liam, tanto con su antigua banda Oasis y ahora como solista, nos ha inspirado para crear el primer premio Rock Icon. Liam ha dejado una huella permanente en el mundo del rock ", dijo Bruce Gillmer, director conjunto de MTV International.

Liam Gallagher regresó en 2017 como solista con su álbum As you were, el cual llegó a los primeros lugares de las listas de éxitos del Reino Unido.

En agosto pasado, el cantante británico recordó a su hermano Noel, así como el día en que se separó la banda de rock Oasis, en el video de One of us, su más reciente sencillo.

Desde que presentó el tema, que se desprende de Why me? Why not, Liam comentó que la canción habla de “la familia, la amistad y el sentimiento de pertenecer”.

Durante el "show" previo de la alfombra roja, también será premiado el activista mexicano Alfredo “Danger” Martínez, de 33 años, con el MTV Generation Change Award 2019, que reconoce a los activistas intrépidos y originales y a los líderes juveniles que están cambiando el mundo a través de la música, la innovación y narración de historias.

“Danger” Martínez usa el rap y el hip hop para empoderar a los jóvenes de comunidades marginadas a contar sus historias y difundirlas a través de la música, así como inspirar la transformación social en México.